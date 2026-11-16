Hallan en Perú un cráneo infantil de 1.600 años con una extraña formación similar a un ojo de “cíclope”

Un grupo de arqueólogos descubrió en Perú un cráneo infantil de unos 1.200 años de antigüedad con una sola cavidad ocular en el centro de la frente. El hallazgo aporta nuevas pistas sobre la presencia de la ciclopía, una rara anomalía del desarrollo, en las poblaciones antiguas.

La ciclopía es una malformación congénita grave que se produce cuando el cerebro no logra dividirse de forma adecuada en dos hemisferios durante el desarrollo fetal. La mayoría de los bebés afectados mueren antes de nacer o poco después del parto, por lo que encontrar restos físicos que permitan estudiar esta condición resulta muy poco frecuente, incluso en la actualidad.

Ahora, los investigadores encontraron evidencias de que una niña que vivió durante el período Nasca Medio, en el sur de Perú, padecía esta anomalía. Durante las excavaciones en un antiguo cementerio de Jauranga, los arqueólogos descubrieron los esqueletos bien conservados de dos bebés enterradas juntas dentro de una vasija de cerámica.

Mientras que una de las niñas no presentaba alteraciones óseas, la otra tenía un cráneo más pequeño de lo habitual y una sola cavidad ocular en el centro de la frente, además de varias malformaciones faciales. Entre ellas, los investigadores identificaron la ausencia de huesos nasales y fosas nasales, la falta de separación de las dos mitades del maxilar superior y una aparente fusión de los nervios ópticos.

Un análisis de ADN confirmó que ambas eran niñas y reveló que la que presentaba ciclopía tenía una copia adicional del cromosoma 13, una alteración genética conocida como trisomía 13.

Por lo general, los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas en cada célula, pero la presencia de una copia adicional puede provocar problemas graves durante el desarrollo. En particular, la trisomía 13 puede causar el síndrome de Patau, una afección caracterizada por malformaciones del cerebro y del sistema nervioso, alteraciones faciales como la ciclopía, defectos cardíacos y la presencia de dedos adicionales en las manos o los pies.

El descubrimiento confirma que esta alteración cromosómica ya estaba presente en las poblaciones antiguas de Sudamérica y ofrece una oportunidad poco común para estudiar sus efectos en el pasado.

El hallazgo arroja luz sobre la ciclopía, una rara anomalía genética, en una población de la Antigüedad ( PNAS (2026) )

El análisis de ADN también reveló que las dos niñas no tenían parentesco por vía materna y que fueron enterradas en el cementerio de Jauranga, durante el período Nasca Medio, entre los años 325 y 440 d. C. Sus esqueletos se encontraron en posición anatómica, con los huesos en su ubicación original, lo que indica que ambas recibieron el mismo tratamiento funerario.

Según el estudio publicado en PNAS, las dos niñas, que no tenían parentesco materno, fueron enterradas juntas en una vasija de cerámica, una práctica funeraria bien documentada entre los niños de la cultura Nasca. De hecho, este tipo de entierro se ha identificado en aproximadamente una cuarta parte de las sepulturas infantiles estudiadas en la región.

Para los investigadores, el hallazgo sugiere que las costumbres funerarias se mantuvieron incluso cuando una de las niñas presentaba una malformación congénita grave. Sin embargo, advirtieron que esto no permite determinar si sus diferencias físicas influyeron en la manera en que fue tratada durante su vida. “Esto sugiere que las tradiciones funerarias establecidas para los niños se mantuvieron pese a su condición, pero no permite saber si las diferencias corporales influyeron en su identidad social, en el trato que recibieron o en los cuidados que se les brindaron en vida”, concluyeron.

Traducción de Leticia Zampedri