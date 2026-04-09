Un famoso fósil de 300 millones de años de antigüedad, que anteriormente se creía que era el pulpo más antiguo del mundo, en realidad podría ser un animal completamente diferente, según revelan nuevos escaneos.

El fósil de Pohlsepia mazonensis fue hallado en Illinois, EE. UU., en el año 2000, y fue identificado por primera vez como un pulpo hace 25 años. Desde entonces, ha sido ampliamente aclamado como el más antiguo de su especie jamás encontrado, e incluso figura en el Libro Guinness de los Récords.

Pero los científicos de la Universidad de Reading, Reino Unido, utilizaron una nueva tecnología para revelar unos diminutos dientes nunca antes vistos en el fósil, lo que demuestra que en realidad se trata de un animal completamente diferente emparentado con el nautilo moderno: un animal con múltiples tentáculos y una concha externa.

open image in gallery El equipo utilizó tecnología de vanguardia para revelar dientes del fósil que hasta entonces no se habían visto ( Thomas Clements, Universidad de Reading )

Publicados en la revista Proceedings of the Royal Society B, estos “fascinantes” hallazgos ayudan a los científicos a tener una idea más clara de cuándo aparecieron realmente los pulpos en el planeta.

Thomas Clements, autor principal y profesor de Zoología de Invertebrados en la Universidad de Reading, declaró: “Resulta que el fósil de pulpo más famoso del mundo nunca fue un pulpo. Era un pariente del nautilo que se había estado descomponiendo durante semanas antes de quedar enterrado y posteriormente conservado en la roca, y esa descomposición es lo que le dio una apariencia tan convincente de pulpo”.

“Los científicos identificaron a Pohlsepia como un pulpo hace 25 años, pero el uso de técnicas modernas nos mostró lo que había debajo de la superficie de la roca, lo que finalmente resolvió el misterio. Ahora tenemos la evidencia de tejido blando más antigua de un nautiloide jamás encontrada, y una imagen mucho más clara de cuándo aparecieron los pulpos por primera vez en la Tierra”, continuó.

open image in gallery Los escaneos revelaron estructuras similares a dientes que descartaron la posibilidad de que el fósil fuera un pulpo ( Thomas Clements, Universidad de Reading )

“A veces, reexaminar fósiles controvertidos con nuevas técnicas revela pequeñas pistas que conducen a descubrimientos realmente fascinantes”, expresó.

En los 26 años transcurridos desde su descubrimiento, el fósil de Pohlsepia mazonensis se ha utilizado en estudios que exploran la evolución de los pulpos y sus parientes. Los científicos creían que el fósil mostraba ocho brazos, aletas y otras características típicas de un pulpo, lo que retrasaba la historia conocida de estos animales en unos 150 millones de años.

open image in gallery Una ilustración que recrea el aspecto del ‘Pohlsepia mazonensis’ ( Thomas Clements, Universidad de Reading )

Si bien durante años se han planteado dudas sobre la verdadera especie del fósil, los investigadores no habían podido poner a prueba sus inquietudes hasta hace poco.

El equipo responsable del artículo utilizó imágenes de sincrotrón modernas, una técnica que emplea haces de luz más brillantes que el sol, para buscar estructuras invisibles a simple vista bajo la superficie.

Los escaneos revelaron una estructura llamada rádula, una estructura de alimentación en forma de cinta con hileras de dientes que solo se encuentra en los moluscos. Las imágenes mostraron al menos 11 elementos similares a dientes por hilera, mientras que los pulpos solo tienen siete o nueve, lo que significa que el fósil no puede ser un pulpo.

En cambio, lo compararon con un nautiloide fósil llamado Paleocadmus pohli. Los investigadores concluyeron que el animal se había descompuesto parcialmente antes de fosilizarse, lo que provocó que tuviera un aspecto muy diferente al real.

Los nuevos hallazgos sugieren que los pulpos no aparecieron hasta el período Jurásico, mucho más tarde de lo que se pensaba anteriormente.

Clements dijo: “Es asombroso pensar que una hilera de diminutos dientes ocultos, escondidos en la roca durante 300 millones de años, hayan cambiado fundamentalmente lo que sabemos sobre cuándo y cómo evolucionaron los pulpos”.

Traducción de Sara Pignatiello