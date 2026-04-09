Líderes europeos instan a un acuerdo negociado mientras Irán cierra el estrecho de Ormuz

Los líderes europeos se mantenían al margen de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán el jueves, pero intentaron hacer oír su voz para ayudar a apuntalar un frágil alto el fuego, sofocar los combates en Líbano y reabrir el estrecho de Ormuz.

La guerra ha colocado a Europa en una posición incómoda: mantener su apoyo a Estados Unidos como aliado clave de la OTAN y, al mismo tiempo, resistir las ocasionales reprimendas del presidente estadounidense Donald Trump por no sumarse a la lucha y ofrecer un uso limitado de sus bases militares.

Algunos líderes europeos han sido más contundentes que otros al distanciarse de la guerra. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó la semana pasada que Estados Unidos no puede quejarse de una falta de apoyo “en una operación que eligieron emprender solos” sin consultas.

Trump aceptó un alto el fuego de dos semanas negociado por Pakistán a última hora el martes, después de amenazar con que “toda una civilización morirá esta noche”. Se suponía que el acuerdo detendría los combates y reabriría el estrecho, vital para el suministro mundial de petróleo.

Pero Teherán volvió a cerrar el canal de navegación después de que Israel machacó a Líbano con ataques aéreos al apuntar contra Hezbollah, respaldado por Irán. Irán sostuvo que el alto el fuego incluía a Líbano, mientras que Israel y Estados Unidos cuestionaron esa afirmación.

Irán también ha recibido críticas contundentes por exigir el derecho a cobrar peajes como condición para reabrir Ormuz.

Esto es lo que dicen los líderes europeos sobre los asuntos más importantes:

Alcanzar una solución pacífica

Los líderes de Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Holanda, España y la Unión Europea afirmaron el miércoles que “alientan firmemente un rápido avance hacia un acuerdo negociado sustantivo”. Entre otros, se sumaron líderes de Noruega, Suecia, Grecia y Finlandia.

“Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región”, señalaron en una declaración conjunta, y “puede evitar una grave crisis energética mundial”.

Macron, que habló el miércoles tanto con el presidente iraní Masoud Pezeshkian como con Trump, pidió que “cada uno de los beligerantes” respete plenamente el alto el fuego y abra negociaciones integrales.

Combates en Líbano

Los líderes europeos pidieron conjuntamente que el alto el fuego incluya a Líbano tras el día más mortífero de combates allí el miércoles, cuando murieron casi 200 personas.

El canciller alemán Friedrich Merz advirtió que “la dureza con la que Israel está librando la guerra allí podría provocar el fracaso del proceso de paz en su conjunto, y eso no debe ocurrir”.

La secretaria británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, manifestó que estaba “profundamente preocupada” por la ofensiva de Israel y que cualquier alto el fuego que excluya a la pequeña nación podría “desestabilizar toda la región”.

“Esa escalada que vimos ayer por parte de Israel, creo, fue profundamente dañina y queremos ver un fin de las hostilidades en Líbano”, declaró Cooper a Times Radio.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha sido el crítico más estridente en Europa de las acciones militares de Estados Unidos e Israel en la región, añadió que la Unión Europea debería suspender su acuerdo de asociación con Israel.

“Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable”, escribió Sánchez en X sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. “La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional”.

Reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicó el jueves que socios europeos y de otros lugares estaban ultimando planes para que buques navales escolten a los barcos a través del estrecho una vez que los combates terminen de manera efectiva.

Macron dijo que unas 15 naciones están listas para participar en una misión de ese tipo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió al Parlamento que cualquier cobro adicional iraní en el estrecho de Ormuz tendría “consecuencias económicas impredecibles”.

“Se necesita el restablecimiento pleno de la libertad de movimiento en el estrecho de Ormuz, y no debe estar sujeto a ninguna restricción, como parece haber ocurrido en las últimas horas”, afirmó.

Cooper señaló que es “crucial” que no se permita a Irán aplicar peajes en el estrecho.

El canciller Friedrich Merz dijo que Alemania contribuiría para garantizar que se reanude la navegación libre, pero los funcionarios no dieron más detalles sobre lo que eso podría implicar.

Preservar la alianza de la OTAN

Trump ha inquietado a los miembros de la OTAN al sugerir —no por primera vez— que Estados Unidos podría abandonar la organización transatlántica. Esta vez está molesto porque la mayor alianza militar del mundo no ha acudido en ayuda de Estados Unidos.

Trump calificó a los aliados de “cobardes” y dijo que la OTAN era “un tigre de papel”. Tras reunirse con el secretario general de la organización, Mark Rutte, el miércoles en la Casa Blanca, Trump afirmó que la OTAN no había estado allí para Estados Unidos y que no volvería a estarlo si fuera necesario.

Merz dijo el jueves que la guerra se había convertido en una “prueba de estrés transatlántica” y que no quería que cargara aún más las relaciones entre Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN.

“No queremos, no quiero una división en la OTAN”, expresó Merz. “La OTAN es un garante de nuestra seguridad, también y sobre todo en Europa. Debemos seguir manteniendo la cabeza fría aquí”.

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Giada Zampano en Roma, Jill Lawless en Londres, Sylvie Corbet en París y Geir Moulson en Berlín contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.