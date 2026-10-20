Anuncian nuevo centro de visitantes sobre los Beatles en Liverpool

La ciudad natal de los Beatles tendrá una nueva atracción sobre la legendaria banda de rock, con la intención de rivalizar con la mansión Graceland de Elvis Presley y el parque Dollywood de Dolly Parton.

Apple Corps Ltd., la empresa que supervisa los intereses comerciales de los Beatles, anunció el martes que una versión ampliada del museo The Beatles Story llegará al centro de Liverpool en 2028. Está previsto que abra poco después del estreno del cuarteto de largometrajes de Sam Mendes sobre John, Paul, George y Ringo, que bien podría desatar una nueva ola de interés mundial por la banda que transformó el rock ‘n’ roll.

El plan contempla que Apple Corps se haga cargo de The Beatles Story y lo traslade desde su sede actual en la zona portuaria de Liverpool al antiguo St. John’s Market, un recinto de 9.290 metros cuadrados (100.000 pies cuadrados) frente a la principal estación de tren de la ciudad, Lime Street.

Apple Corps indicó que el nuevo espacio utilizará “tecnología inmersiva, objetos originales y espectaculares escenarios reconstruidos” para narrar la historia del grupo desde su infancia en Liverpool, pasando por sus años incipientes en los bares de Hamburgo hasta la explosión de la “Beatlemanía” y la fama global.

Los decorados y utilería de las películas de Mendes crearán versiones del Cavern Club de Liverpool, donde la banda comenzó; los famosos estudios Abbey Road en Londres; y el Shea Stadium, escenario de su legendaria actuación de 1965.

El cercano St Johns Beacon, una antigua torre de radio de 122 metros (400 pies), se transformará en una atracción turística inspirada en la canción y la película “Yellow Submarine”, y ofrecerá vistas de la ciudad.

“Al igual que Graceland o Dollywood, es apropiado que The Beatles tengan un destino de clase mundial para que los fans lo visiten en el centro de la ciudad donde comenzó la historia”, declaró Tom Greene, director ejecutivo de Apple Corps.

Apple Corps señaló que una parte de los ingresos irán a una organización benéfica creada para impulsar a nuevos artistas en Liverpool.

Los dos Beatles sobrevivientes celebraron el proyecto. Paul McCartney expresó que el éxito de la banda “no podría haber ocurrido sin Liverpool y estoy deseando que la gente pueda entrar en nuestra historia y compartir la experiencia”. Ringo Starr afirmó: “Liverpool fue, y sigue siendo, una ciudad musical”.

El anuncio es el capítulo más reciente del auge que rodea al famoso grupo musical, 56 años después de su separación. Apple Corps ya anunció que una nueva experiencia para fans abrirá a finales de 2027 en el edificio que era la sede de la empresa en Londres y cuya azotea fue escenario de la última actuación pública de la banda, en 1969.

Mendes está dirigiendo cuatro películas sobre los Beatles, cada una contada desde el punto de vista de uno de sus integrantes: Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison, Paul Mescal como McCartney y Barry Keoghan como Starr. Las cuatro películas se deben estrenar en abril de 2028.

El legado de los Beatles ha ayudado a transformar Liverpool en un destino de cultura y vida nocturna, reactivando la economía de la ciudad tras décadas de declive posteriores al cierre de sus muelles.

Mike Jones, experto en los Beatles en la Universidad de Liverpool, comentó que el “doble impulso” de las películas y las atracciones atraerá a muchos más fans del grupo.

“No estoy seguro de que la ciudad esté del todo preparada para ello”, dijo, al calificarlo tanto de riesgo como de oportunidad. “Lo que tenemos que evitar es la disneyficación de Liverpool, la disneyficación de los Beatles”.

Dicho esto, añadió Jones, hay mucho más que la gente debería saber sobre la banda y su legado.

“Hay una historia rica que contar sobre la relación entre Liverpool y The Beatles, una historia muy rica", indicó Jones. "Y no estoy seguro de que esa historia se haya contado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.