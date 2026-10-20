Londres amplía apoyo militar a Riad contra hutíes e incluye patrullas aéreas "defensivas"

Reino Unido anunció el martes la ampliación del apoyo militar que brinda a Arabia Saudí contra los hutíes para incluir patrullas aéreas “defensivas” de la Real Fuerza Aérea.

El secretario de Defensa, Wes Streeting, señaló que los cazas Typhoon de las fuerzas aéreas “realizarán operaciones defensivas de contraintercepción aérea sobre Arabia Saudí, ayudando a proteger ciudades saudíes, a la población civil e infraestructura nacional crítica frente a ataques hutíes”.

Streeting señaló que la aviación británica no atacará objetivos hutíes.

Londres enviará también un transporte militar y un número no especificado de asesores militares a Arabia Saudí, indicó Streeting.

El anuncio se produce después de la decisión de Reino Unido el mes pasado de ofrecer reabastecimiento en vuelo a aviones saudíes que participan en la campaña contra los rebeldes respaldados por Irán. Esa misión se prorrogará otros 90 días, precisó Streeting.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno de Yemen respaldado por la comunidad internacional y Arabia Saudí se ha reavivado, y los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.