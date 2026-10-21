El gobierno británico aprueba un proyecto de gas natural frente a Escocia pese a reparos ambientales

El gobierno del Reino Unido aprobó el miércoles un proyecto de gas natural frente a la costa de Escocia, pese a las objeciones de grupos ambientalistas, al afirmar que mejoraría la seguridad energética mientras el país transita hacia fuentes de energía renovable.

Aunque el yacimiento Jackdaw, al este de Aberdeen, fue aprobado originalmente en 2022, quedó paralizado después de que un tribunal escocés determinó que el gobierno no había considerado el impacto ambiental de quemar el gas producido por el proyecto.

Tras una revisión adicional, la ministra de Energía, Miatta Fahnbulleh, aprobó el proyecto el miércoles.

“Jackdaw daría lugar a una red de gas del Reino Unido más ecológica durante un periodo clave de nuestra transición para alejarnos de los combustibles fósiles”, señaló en un comunicado el Departamento de Energía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.