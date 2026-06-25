Corte Suprema permite a gobierno de Trump poner fin a protecciones legales para haitianos y sirios

La Corte Suprema permitió el jueves al gobierno de Trump poner fin a las protecciones legales para migrantes que huyen de la violencia y de desastres naturales en Haití y Siria, lo que expone a cientos de miles de personas más a una posible deportación.

La decisión revoca órdenes de tribunales inferiores y permite que el Departamento de Seguridad Nacional ponga fin con rapidez al Estatus de Protección Temporal, un programa que protege a un total de 1,3 millones de personas de 17 países frente a la deportación.

El gobierno de Trump sostuvo ante los jueces que estos no pueden cuestionar las decisiones de los funcionarios de inmigración sobre esas protecciones, que estaban concebidas para ser temporales.

Abogados de inmigración afirmaron que los países siguen siendo inseguros y que el gobierno terminó las protecciones mediante un proceso ilegalmente apresurado, teñido de animadversión racial. Durante su campaña presidencial de 2024, Trump amplificó falsos rumores de que inmigrantes haitianos estaban secuestrando y comiéndose perros y gatos.

El Departamento de Justicia recurrió al máximo tribunal después de que jueces aplazaran el fin del programa para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios. El tribunal ya se había puesto del lado del gobierno antes y permitió el fin del programa para personas de Venezuela.

Las autoridades federales niegan que la animadversión racial haya influido. También citaron una decisión de la Corte Suprema durante el primer mandato de Trump que rechazó alegaciones de sesgo basadas en sus publicaciones en redes sociales y mantuvo en vigor una prohibición de viaje a varios países de mayoría musulmana.

El Departamento de Seguridad Nacional ha puesto fin a las protecciones para personas de 13 países desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, incluidas algunas que habían estado vigentes durante más de una década.

Las cancelaciones se realizaron pese a que países como Haití y Siria siguen siendo peligrosos, según abogados de inmigración. Cuatro mujeres haitianas que fueron deportadas en febrero fueron halladas decapitadas y arrojadas a un río varios meses después, indicaron los abogados en documentos judiciales.

La Cámara de Representantes aprobó en abril una legislación, con una inusual votación bipartidista, que ampliaría las protecciones para los haitianos, aunque el proyecto ha quedado estancado en el Senado.

Estados Unidos concedió por primera vez protecciones a los haitianos en 2010 tras un terremoto catastrófico, y las prorrogó en múltiples ocasiones en medio de la persistente violencia de pandillas que ha desplazado a más de un millón de personas, según documentos judiciales.

Los sirios, por su parte, recibieron por primera vez el estatus de protección en 2012, durante una guerra civil que se prolongó por más de una década antes de la caída del gobierno del presidente Bashar Assad a finales de 2024.

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para impedir deportaciones a países que sufren desastres naturales, conflictos civiles y otras formas de inestabilidad. Permite que personas que ya están en el país permanezcan con permisos de trabajo en periodos de hasta 18 meses, pero no ofrece una vía hacia la ciudadanía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.