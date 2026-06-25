Senador de EEUU advierte de plan de gobierno para expulsar rápido a más de 500 niños migrantes solos

Un senador demócrata de Estados Unidos advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump se está preparando para reunir a 500 niños inmigrantes en un apresurado esfuerzo por expulsarlos del país, eludiendo protecciones legales. Será su segundo intento, luego que un tribunal federal interviniera el año pasado ante un plan de última hora para sacar en avión a cientos de niños durante el fin de semana del Día del Trabajo.

El senador Ron Wyden, de Oregon, escribió el miércoles en una carta al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. —quien supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), encargada de atender a niños migrantes no acompañados— que tenía “información creíble” de que el gobierno de Trump contaba con una lista de más de 500 niños migrantes a los que estaba apuntando para un proceso acelerado de expulsión y que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) se apresuraba a actuar en cuestión de días. Advirtió que el gobierno estaba renunciando a “mandatos humanitarios fundamentales y de bienestar infantil” y exigió una suspensión inmediata de cualquier plan para expulsar a los niños.

Wyden, quien es el miembro de mayor rango y el principal demócrata de la Comisión de Finanzas del Senado —que tiene jurisdicción sobre la ORR—, no detalló cómo obtuvo su información. Su oficina declinó proporcionar más detalles. La ORR depende del HHS.

Un portavoz del HHS negó que existieran tales planes.

“La nueva información que obtuve me lleva a creer que el Departamento está sentando las bases para otro esfuerzo de deportación ilegal, esta vez a mayor escala, en más países de origen”, escribió Wyden.

“A usted se le ha confiado el cuidado y la seguridad de los niños ubicados dentro de la red de la ORR. Seguir adelante con este plan pone en peligro sus vidas de manera consciente y viola su deber hacia estos niños vulnerables”.

Wyden también emitió una advertencia temprana el agosto pasado, antes de lo que finalmente se convirtió en un caótico fin de semana de esfuerzos del gobierno de Trump por expulsar a niños guatemaltecos bajo su cuidado y enviarlos de regreso a casa.

La portavoz del HHS, Emily Hilliard, dijo que “no hay planes para apuntar contra estos niños”, y calificó las afirmaciones de Wyden de “alarmismo irresponsable”.

“El gobierno de Trump está trabajando para identificar a los padres o tutores legales de los niños extranjeros no acompañados bajo nuestro cuidado, porque garantizar que cada niño sea ubicado con un patrocinador debidamente verificado es nuestra máxima prioridad”, subrayó.

Durante el fin de semana del Día del Trabajo, decenas de niños migrantes que estaban en albergues supervisados por el gobierno o con familias de acogida fueron sacados de sus hogares y trasladados en autobús a aeródromos en Texas con destino a Guatemala. Un juez federal, despertado en plena noche, finalmente detuvo los aviones. Los abogados de los niños —muchos de los cuales habían huido de la violencia en sus hogares para llegar a Estados Unidos— describieron después lo traumático que fue para ellos el intento de expulsión en medio de la noche.

El gobierno insistió en que estaba reuniendo a los niños guatemaltecos —a solicitud del país centroamericano— con padres o tutores que pedían su retorno. Abogados de al menos algunos de los niños dijeron que eso no era cierto y argumentaron que, en cualquier caso, las autoridades tendrían que seguir un proceso legal que no siguieron.

Los niños migrantes que viajan solos suelen quedar bajo el cuidado del gobierno estadounidense, y existen diversos mecanismos legales diseñados para protegerlos una vez que están en Estados Unidos y atraviesan el sistema migratorio.

La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de Personas de 2008 es una de las piezas legislativas clave diseñadas para protegerlos. Con algunas excepciones limitadas, exige que los niños sean ubicados en el “entorno menos restrictivo posible”, lo que por lo general significa que pueden ser entregados a un patrocinador, como un familiar en Estados Unidos, al tiempo que avanzan sus procesos migratorios.

Los niños pueden solicitar un estatus especialmente protegido si no pueden regresar a su país de origen debido a abuso o negligencia, y también pueden solicitar asilo.

Sin embargo, el gobierno de Trump ha dificultado cada vez más que esos niños sean entregados a patrocinadores. El gobierno sostiene que está realizando las verificaciones necesarias para asegurarse de que los patrocinadores sean examinados a fondo y que, en el pasado, algunos niños fueron entregados a situaciones peligrosas.

Pero defensores afirman que el resultado ha sido que los niños permanecen durante meses en albergues del gobierno.

Esta vez, dijo Wyden, los niños en riesgo de ser expulsados provienen de varios países, posiblemente incluidos Guatemala, Honduras, El Salvador y Afganistán, y han estado bajo custodia de Estados Unidos —principalmente en hogares de acogida— durante al menos 180 días. Señaló que fueron descritos como no tener ningún “patrocinador viable” que pudiera presentarse para hacerse cargo de ellos en Estados Unidos.

No contar con un patrocinador identificado podría significar que los padres del niño están en sus países de origen, han fallecido o tienen demasiado miedo de reclamar a sus hijos después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a arrestar a algunos padres que no están en el país legalmente durante sus esfuerzos de reunificación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.