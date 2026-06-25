Trump se ofrece a ayudar a sus “grandes amigos” de Venezuela tras los terremotos que dejaron decenas de muertos

El presidente Trump ofreció ayuda a sus “grandes amigos” de Venezuela después de que dos terremotos consecutivos dejaron decenas de muertos.

Las primeras estimaciones sugieren que miles de personas podrían haber muerto tras los dos terremotos que azotaron una zona al oeste de Caracas, la capital de Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5.

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y dejaron una cantidad devastadora de muertos”, escribió Trump en Truth Social. “¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!”

“Di instrucciones a todos los organismos de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez”.

open image in gallery Decenas de personas perdieron la vida en los terremotos y cientos más resultaron heridas ( Getty )

“Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT”, añadió Trump.

Venezuela declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos que se produjeron con segundos de diferencia. Los temblores ocurrieron alrededor de las 6 p. m. hora local del 24 de junio, día festivo nacional en el país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que existía una probabilidad sustancial de que el número de muertos superara los 10.000, según los modelos predictivos.

Un sitio web creado para poner en contacto a las familias afectadas por los terremotos recibió informes de que más de 9.000 personas siguen desaparecidas.

open image in gallery Venezuela fue sacudida por dos terremotos simultáneos, con magnitudes de 7,2 y 7,5 ( Getty )

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, confirmó en X que Estados Unidos está “movilizando ayuda” y que el país se está comunicando con las autoridades venezolanas.

Jeremy Lewin, un alto funcionario del Departamento de Estado, también reveló en X que Estados Unidos envió un equipo de asistencia para desastres y un grupo de trabajo para ayudar al pueblo venezolano.

Estados Unidos también enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios y otros recursos en los “primeros días” posteriores a los terremotos.

open image in gallery Dos terremotos consecutivos sacudieron Venezuela ( The Independent )

Los devastadores terremotos son el último golpe para un país que quedó conmocionado después de que Estados Unidos secuestrara al expresidente Nicolás Maduro durante una incursión militar en enero.

Tras su captura, que fue precedida por ataques contra supuestos barcos venezolanos de narcotraficantes, Trump calificó a Maduro de “dictador fuera de la ley”.

El presidente estadounidense se jactó con frecuencia de la operación que culminó con la captura de Maduro y afirmó en mayo que estaba “considerando seriamente” transformar Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

El Consejo de Relaciones Exteriores declaró a CNBC que Estados Unidos siguió siendo el mayor comprador de petróleo de Venezuela desde enero, y que el valor de las exportaciones controladas por Estados Unidos se disparó de 600 millones de dólares en enero a 3.700 millones de dólares en abril.

Traducción de Olivia Gorsin