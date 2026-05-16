Trump dice que un líder del grupo Estado Islámico murió en una misión conjunta de EEUU y Nigeria

Donald Trump afirmó que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un líder del grupo extremista Estado Islámico en una misión llevada a cabo el viernes en Nigeria.

Trump anunció la operación conjunta en el país más poblado de África en una publicación en redes sociales a última hora de la noche, en la que ofreció pocos detalles. Manifestó que Abu Bakr al-Mainuki era el segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial y que “creía que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados sobre lo que estaba haciendo”.

Al-Mainuki era considerado la figura clave en la organización y las finanzas de EI, y había estado planeando ataques contra Estados Unidos y sus intereses, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a compartir información sensible.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó la operación y dijo que Al-Mainuki fue abatido junto con “varios de sus lugartenientes, durante un ataque contra su complejo en la cuenca del lago Chad”.

Nacido en la provincia nigeriana de Borno en 1982, al-Mainuki asumió el mando de la rama de EI en África Occidental después de que el anterior líder del grupo en la región, Mamman Nur, fuera abatido en 2018, de acuerdo con el Counter Extremism Project, que monitorea a grupos insurgentes.

Al-Mainuki tenía su base en la zona del Sahel, indicó el grupo de monitoreo, y añadió que se cree que combatió en Libia cuando la milicia radical estaba activa en el país del norte de África hace más de una década. Estados Unidos lo sancionó en 2023.

En su anuncio en redes sociales, Trump indicó que Al-Mainuki era el “segundo al mando a nivel mundial”, escondido en África, una afirmación que, según analistas, no es acertada.

Sostienen que Al-Mainuki era el adjunto de Abu Musab al-Barnawi, el líder de Estado Islámico-Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), cuya muerte se reportó en 2021. Se le considera uno de los principales impulsores de la formación tras su ruptura con Boko Haram en 2016.

“Si se confirma, la muerte de Al-Mainuki es significativa porque es la primera vez que una agencia de seguridad ha abatido a alguien tan alto en el escalafón de ISWAP”, dijo Malik Samuel, investigador principal de Good Governance Africa, especializado en grupos insurgentes en Nigeria.

“La posibilidad de causar caos dentro del grupo también está ahí porque la operación debió haberse llevado a cabo en el corazón de la base fortificada de ISWAP, a la que es muy difícil acceder”, agregó.

En diciembre, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses que lanzaran ataques contra Estado Islámico en Nigeria, aunque entonces difundió pocos detalles sobre el impacto.

El ejército nigeriano dijo que la operación fue resultado de la “reciente asociación Estados Unidos-Nigeria y los esfuerzos de intercambio de inteligencia”. Samalia Uba, el portavoz militar, afirmó en un comunicado que la operación también ha “desarticulado una red terrorista violenta que ponía en peligro a Nigeria y a la región más amplia de África Occidental”.

Nigeria ha estado combatiendo a múltiples grupos armados, incluidos al menos dos afiliados a EI, mientras enfrenta una crisis de seguridad con múltiples frentes. Grupos afiliados a Estado Islámico en África están entre las milicias más activas del continente tras el colapso del califato de EI en Siria e Irak en 2017.

En febrero, Estados Unidos envió tropas a la nación de África Occidental para asesorar a su ejército, y en marzo desplegó drones allí después de que Trump alegó que los cristianos están siendo atacados en la crisis de seguridad en Nigeria.

La operación del viernes por la noche fue el último episodio de una serie de misiones encubiertas en el extranjero anunciadas por Trump este año, que comenzó con la impactante redada nocturna de enero para capturar y sacar del poder al entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo rápidamente a Estados Unidos, seguida casi dos meses después por los ataques que dieron comienzo a la guerra con Irán.

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Adetayo informó desde Lagos, Nigeria. Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin en Washington y Samy Magdy en El Cairo contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.