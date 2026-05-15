Liberan a la esposa de un sargento del Ejército de EEUU tras pasar un mes detenida por el ICE

La esposa de un sargento del Ejército de Estados Unidos fue liberada de la custodia federal de inmigración tras pasar un mes en detención.

El sargento Jose Serrano, un soldado en servicio activo emplazado en Texas que cumplió tres misiones en Afganistán, dijo previamente a The Associated Press que varios agentes de inmigración arrestaron a su esposa, Deisy Rivera Ortega, el 14 de abril durante una cita con los servicios de inmigración para tramitar su solicitud de residencia permanente.

La senadora demócrata Tammy Duckworth, veterana de combate, dijo a la AP que el miércoles se comunicó personalmente con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para abogar por la liberación de Rivera Ortega tras enterarse de su situación por medio de grupos de defensa. Rivera Ortega regresó a casa el jueves por la noche.

“Rivera-Ortega ha sido liberada de la custodia del ICE con un dispositivo de rastreo GPS, visitas domiciliarias obligatorias y presentaciones en la oficina del ICE. Recibirá el debido proceso completo”, informó el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)

Hasta el momento, la familia de Rivera Ortega no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Serrano, emplazado en el área de Fort Bliss, está casado con Rivera Ortega desde 2022. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer ingresó a Estados Unidos de manera ilegal en 2016 y un juez emitió una orden final de expulsión en su contra en diciembre de 2019.

Rivera Ortega, originaria de El Salvador y empleada en dos hoteles, tenía una credencial de identificación de cónyuge militar y un permiso de trabajo válido, según la oficina de Duckworth. Había solicitado el programa de permiso de permanencia en el país, conocido en inglés como “parole-in-place”, diseñado para proteger de la aplicación de las leyes migratorias a los familiares inmediatos de miembros de familias militares mientras realizan acciones para ajustar su estatus legal.

En abril, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó una política de 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar inmediato como un “factor atenuante significativo” para decidir si proceder o no con acciones de control migratorio. La nueva política del gobierno establece que “el trabajo militar, por sí solo, no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”.

Defensores de las familias de militares han advertido que detener a cónyuges de soldados en servicio activo es una amenaza para la seguridad nacional porque impide que los soldados se mantengan concentrados en su trabajo en el Ejército.

“Nuestros militares en activo, algunos de los cuales están desplegados en diferentes partes, no deberían tener que preocuparse por si su cónyuge, que a menudo es el principal cuidador de sus hijos, va a ser detenido y, entonces, quién cuidará a los niños”, dijo Duckworth a la AP. “Nuestros combatientes deben hablar y pensar y concentrarse únicamente en el enemigo que quiere hacernos daño y que atacaría a Estados Unidos, y no deberían tener que preocuparse por el bienestar de sus familiares en casa”.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 100 familiares inmediatos de veteranos militares han sido sometidos a procesos de expulsión según la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump. El gobierno indicó que también ha sometido a 34 veteranos militares a procesos de expulsión hasta el 26 de enero.

Tras la indignación pública y la intervención de líderes del Congreso de ambos partidos, en algunos casos se ha liberado de la custodia federal de inmigración a cónyuges de veteranos y de soldados de Estados Unidos en servicio activo.

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Brook es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.