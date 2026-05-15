Presidente de Guatemala juramenta a nuevo fiscal general y pone fin a gestión de Consuelo Porras

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo juramentó el viernes a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general, poniendo fin a ocho años de gestión de Consuelo Porras, sancionada por 40 países por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país centroamericano.

Arévalo publicó fotografías en X juramentando al nuevo funcionario. “Tal y como lo sostuve siempre, y en cumplimiento de mi deber constitucional como presidente de la república, hoy he juramentado al doctor Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030”.

El presidente también escribió que le deseaba a García Luna “claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala”.

El viernes personas particulares quemaron cohetillos y llevaron mariachis que interpretaron canciones de burla a Porras frente a las instalaciones del Ministerio Público, para celebrar su salida. Porras también entregó el viernes su último informe de gestión y dijo que dejaba una fiscalía más moderna y con presencia en los 340 municipios guatemaltecos.

García Luna llega a ocupar el cargo tras ocho años de gestión de Porras en los que recibió fuertes cuestionamientos a nivel nacional e internacional por utilizar la fiscalía —según sus críticos— para criminalizar a exoperadores de justicia, periodistas y opositores que investigaban hechos de corrupción.

Porras también intentó detener la llegada al poder de Arévalo, logrando que un juez cancelara al partido político Movimiento Semilla que lo llevó al poder, a pesar de que esa facultad, según la Constitución, le corresponde en exclusiva al Tribunal Supremo Electoral. Arévalo denunció que, tras su llegada al poder, Porras buscaba un golpe de Estado.

Fiscales al mando de Porras también señalaron un presunto fraude electoral que habría llevado al cargo al presidente, sin presentar pruebas y a pesar de que organismos internacionales de observación validaron las elecciones.