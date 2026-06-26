México investiga arrollamiento en Los Cabos durante festejos del Mundial. Una estadounidense herida

Las autoridades mexicanas abrieron el jueves una investigación del percance ocurrido en la ciudad turística de Los Cabos, donde el conductor de un vehículo atrapado en las celebraciones que siguieron a la victoria de México sobre la República Checa en el Mundial habría querido evadir a la multitud y embistió a varias personas, incluida una estadounidense que está hospitalizada.

La Fiscalía de Baja California Sur anunció la apertura de la pesquisa poco después del incidente que ocurrió la noche del miércoles en una popular zona de Cabo San Lucas, en el estado noroccidental de Baja California Sur, donde los aficionados acostumbran a realizar los festejos del Mundial 2026.

La policía local informó en un comunicado que el conductor del automóvil “al verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su unidad, realizó una maniobra de aceleración intempestiva provocando el atropellamiento de varios peatones”.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó el jueves que el arrollamiento dejó 17 lesionados, de los cuales seis aún permanecen internados en hospitales de la región. Entre los heridos está una estadounidense de 48 años originaria de Santa Cruz, estado de California.

El chofer del vehículo también resultó herido y se encuentra en condición “crítica”, indicaron las autoridades. El comandante del Departamento de Bomberos de Cabo San Lucas, Ulises Sandoval, detalló que el conductor “fue sacado del carro y casi lo linchan”.

No se ha identificado por su nombre a los lesionados.

Videos subidos a las redes sociales mostraron a aficionados que movían el coche cuando intentaba pasar por la vía tomada por la celebración. La multitud estaba gritando y coreando hasta que el vehículo aceleró y, después de llevarse por delante a algunas personas, acabó chocando con lo que parecía un bolardo.

“Estuvo muy caótico. La gente seguía en la calle festejando y parecía que no se habían dado cuenta del atropellamiento múltiple”, dijo Juan Carlos Guevara, uno de los paramédicos de una ambulancia privada que llegó para atender a los lesionados.

Sería el hecho más grave de presunta violencia que ha ocurrido en México durante las celebraciones del Mundial del que es coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá. Pese a algunos disturbios, la Copa del Mundo en este país se ha desarrollado de forma pacífica.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa