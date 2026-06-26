Multitudes chiíes conmemoran la Ashura ante nuevas secuelas de la guerra entre Irán, Israel y EEUU

Los musulmanes chiíes conmemoraron uno de los días más importantes de su calendario el viernes con grandes concentraciones en Irán, Irak, Líbano y otras partes del mundo para recordar la muerte, en el siglo VII, de Hussein, nieto del profeta Mahoma.

La conmemoración anual, conocida como Ashura, se celebra el décimo día del mes de Muharram del calendario islámico, basado en la luna. La Ashura es la culminación de un periodo de luto de 10 días y marca el día en que Hussein fue asesinado junto con miembros de su familia y compañeros mientras combatía contra el ejército del califa Yazid, a quien Hussein se había negado a jurar lealtad.

Su muerte consolidó el cisma entre el islam suní y el chií y sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia contra la opresión y la injusticia.

La Ashura llega este año después de una guerra entre Irán, de mayoría chií, y Estados Unidos e Israel, que lanzaron ataques contra la República Islámica el 28 de febrero y mataron a altos cargos, incluyendo su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Jamenei, de 86 años, no solo era el principal dirigente político del país, sino que también tenía la última palabra en todos los asuntos religiosos y era venerado por millones de chiíes en todo el mundo.

Está previsto que la procesión fúnebre por Jamenei se celebre a principios de julio.

Grandes multitudes se congregaron el viernes en la ciudad santa chií de Kerbala, en Irak, para conmemorar la Ashura. Hussein está enterrado en la ciudad donde fue asesinado en la batalla del año 680, y su santuario es visitado cada año por millones de fieles de todo el mundo.

En Bagdad, miles de personas marcharon por las calles, incluyendo algunos que se realizaron cortes en la cabeza con cuchillas de afeitar y practicaron otras formas de autoflagelación como muestra de dolor para conmemorar la ocasión.

En Líbano, donde rige un frágil alto el fuego entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán, miles de dolientes vestidos de negro se congregaron en los suburbios del sur de la capital, Beirut, en un santuario dedicado al histórico líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien murió en una serie de ataques israelíes masivos en 2024.

Las mujeres sostenían fotos de sus hijos y hermanos muertos en la guerra —muchos de ellos combatiendo para Hezbollah—, mientras otras llevaban imágenes de Nasrallah o del iraní Jamenei.

Muchas de ellas sollozaban. Las expresiones de duelo por la muerte del imán Hussein son habituales durante la Ashura, pero muchos de los dolientes también lamentaban pérdidas más personales.

Nagham Jaber contó que su prometido falleció en la guerra.

“Esta guerra fue realmente dura para todos nosotros, y ahora estamos sintiendo el significado de la Ashura más que de costumbre”, manifestó.

En Nabatiyeh, una ciudad del sur del país que suele ser un importante foco de las conmemoraciones de la Ashura, decenas de personas se reunieron cerca de la plaza principal —en gran medida destruida por ataques aéreos israelíes en las últimas semanas. Algunos se provocaron heridas en la cabeza para expresar su duelo. Esa práctica es ampliamente rechazada por muchos chiíes, incluido Hezbollah.

Antes el viernes, medios estatales y periodistas de The Associated Press en el lugar reportaron dos ataques aéreos israelíes contra la aldea cercana de Nabatiyeh al-Fawqa. Por el momento no se reportaron víctimas.

“A pesar de todas las dificultades, de todo lo que le está ocurriendo a la comunidad musulmana chií y de las guerras que enfrentamos, vinimos a reafirmar nuestra lealtad, nuestro amor y nuestra pasión inquebrantable por el imán Hussein”, manifestó Khader Kamal.

Para los chiíes, que conforman la segunda rama más grande del islam después de la mayoría suní, la muerte de Hussein tiene una profunda resonancia religiosa e histórica y juega un papel clave en la configuración de su identidad.

El líder de Hezbollah, Naim Kassem, afirmó en un discurso el viernes que la Ashura se está repitiendo de nuevo por parte de Estados Unidos e Israel, y añadió que su grupo y sus simpatizantes fueron sometidos a una “guerra de eliminación”.

“Estados Unidos e Israel también querían eliminar a Irán retirando al régimen y controlando el país”, manifestó Kassem. “El memorando de entendimiento es una declaración de derrota para Estados Unidos e Israel”, agregó refiriéndose al acuerdo alcanzado este mes entre Washington y Teherán.

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Sewell informó desde Beirut. El periodista de The Associated Press Bassem Mroue en Beirut, Líbano, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.