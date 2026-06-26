LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

Vecinos y equipos de rescate removían el viernes los escombros para buscar a sobrevivientes de dos potentes sismos en Venezuela que han dejado al menos 589 muertos y unos 3.000 heridos, al tiempo que miles de personas han sido reportadas como desaparecidas.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, fue la más afectada, con decenas de edificios colapsados y donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales. El principal aeropuerto venezolano, que se encuentra en esa región, permanece cerrado, lo que dificulta la llegada al país de ayuda internacional.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud del miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Se actualiza cifra de víctimas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informa que la cifra de muertos ascendió a 589, con 2.980 heridos, durante un anuncio rodeada de funcionarios gubernamentales y militares en La Guaira.

Agrega que como La Guaira ha sido el más afectado por los sismos, “hemos tomado la decisión de militarizar el estado” para que los militares puedan desplazarse, despejar las vías y encargarse de la distribución de alimentos y agua.

“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes, están en el territorio del estado... para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”, agregó.

Llega la ayuda de España

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) llega a Venezuela para participar en la búsqueda de sobrevivientes. La unidad, compuesta por 40 personas y dos perros, se desplazará a las zonas designadas por las autoridades venezolanas y también colaborará en el control de los edificios derrumbados y la remoción de escombros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español informó que 99 ciudadanos españoles se encuentran desaparecidos a consecuencia de los terremotos y cuatro han fallecido. Nueve ciudadanos portugueses han muerto, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.