Estados miembros de la CPI destituyen al fiscal jefe tras acusaciones de conducta sexual indebida

Representantes de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron el viernes para destituir al fiscal jefe del tribunal mundial, casi dos años después de que surgieran por primera vez acusaciones de conducta sexual indebida en su contra, anunció el organismo suprervisor del tribunal.

El abogado británico Karim Khan fue acusado de conducta sexual indebida con una asistente, como detalló la AP en una serie de notas informativas, acusaciones que él ha negado de manera categórica.

Por una amplia mayoría, los 125 Estados miembros de la CPI destituyeron a Khan de su cargo; es la primera vez que un fiscal jefe es removido de su puesto.

Khan, de 56 años, fue apartado temporalmente de sus funciones en la CPI en junio, a la espera de la votación del viernes, después de que un informe del comité ejecutivo del órgano de supervisión del tribunal concluyera que había incurrido en “conducta indebida grave”. Según documentos vistos por la AP, Khan mantuvo una relación sexual con la mujer e intentó impedir que ella siguiera adelante con sus acusaciones. El fiscal acusado cuestiona esas conclusiones.

Al inicio de la sesión, una moción presentada por Sierra Leona que habría dificultado la destitución de Khan fracasó, y los diplomáticos avanzaron rápidamente para votar su remoción, varias horas antes de lo previsto, según tres diplomáticos familiarizados con el procedimiento.

El proceso, largo y complejo, ha enfrentado entre sí a defensores de derechos humanos, personal y Estados miembros, en un momento en que el tribunal ya afronta desafíos abrumadores, como la campaña de Estados Unidos para “desmantelar” la CPI, un organismo creado para procesar a los responsables de los peores crímenes contra la humanidad.

En un comunicado emitido la semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos había puesto en marcha una “amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos”.

Rubio señaló que presionará a los Estados miembros para que se retiren de la institución, sancionará a organizaciones que trabajen con el tribunal y prohibirá que su personal viaje a Estados Unidos. Se pedirá a los países que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos” que rechacen la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.

Horas después de la votación, Venezuela anunció que se retiraría del tribunal. “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”. anunció en un comunicado Félix Plasencia, el ministro de Relaciones Exteriores del país.

A principios de este año, los fiscales del tribunal anunciaron que abandonaban una investigación sobre si las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela calificaban como crímenes de lesa humanidad, alegando falta de pruebas. Se mantendrá una investigación separada sobre posibles crímenes cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas durante el régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno del presidente Donald Trump ya había impuesto sanciones contra Khan y una docena de empleados de la CPI en represalia por las órdenes de arresto que el tribunal ha emitido contra altos funcionarios israelíes, entre ellos, el primer ministro Benjamin Netanyahu, por la guerra en Gaza, así como por investigaciones sobre el personal de Estados Unidos en Afganistán.

“Karim Khan creyó que, al iniciar una cacería de brujas política contra Israel y emitir una orden de arresto con motivación política contra el primer ministro Netanyahu, el mundo ignoraría las graves acusaciones de conducta sexual indebida en su contra. Se equivocó”, afirmó en un comunicado el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon.

Las acusaciones se han entrelazado con la investigación del tribunal sobre la guerra en Gaza, dijeron expertos.

“Se han incorporado consideraciones políticas, especialmente porque es la primera vez que un fiscal ha impulsado órdenes contra un aliado occidental”, dijo a la AP Iva Vukusic, investigadora de la Universidad de Utrecht que ha seguido el proceso.

La destitución de Khan no tendrá un impacto inmediato en las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad, que solo pueden ser retiradas por jueces de la CPI.

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Quell informó desde La Haya, Holanda. Amiri informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.