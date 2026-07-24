Acusan a 11 por muertes de 7 migrantes en contenedor ferroviario de carga en Texas

Un fiscal federal de Estados Unidos anunció el viernes una acusación federal contra 11 personas por las muertes por tráfico de siete migrantes que se escondían dentro de un sofocante contenedor de carga ferroviaria en Texas en mayo.

Seis personas fueron encontradas muertas en un contenedor de envío en un patio ferroviario de Laredo, Texas, y otra había sido dejada por muerta junto a las vías en el camino, según Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

“Es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado y sin aire acondicionado, con... la temperatura que había ese día”, afirmó Simmons.

El grupo abordó el tren en la ciudad fronteriza texana de Del Rio y se dirigió a San Antonio, que las autoridades creen que era su destino final previsto. Pero cuando los traficantes abrieron la puerta, un hombre se cayó, así que los traficantes cerraron la puerta y huyeron. No está claro si ya estaba muerto para entonces, dijo Simmons.

Las seis personas restantes fueron dejadas dentro del contenedor de envío, y al día siguiente el tren partió hacia Laredo, donde un trabajador del patio ferroviario de Union Pacific vio una pierna sobresaliendo y encontró los seis cuerpos dentro.

“Uno de esos individuos contactó frenéticamente a su familia al momento en que moría por el calor sofocante en ese contenedor”, afirmó Simmons.

Los migrantes eran de Honduras y México e incluían a un niño de 14 años, informaron las autoridades. Seis de los cuerpos fueron descubiertos por un empleado de Union Pacific. El médico forense del condado Webb sospechó que las muertes fueron causadas por hipertermia, o golpe de calor.

El contenedor de envío estaba apilado encima de otro contenedor, no podía abrirse desde el interior y no tenía ventilación ni sistema de enfriamiento. Las temperaturas de ese día oscilaron entre 88 y 92 grados Fahrenheit (31 a 33 grados Celsius), informó la fiscalía federal.

El grupo fue acusado de dos cargos: conspiración para transportar extranjeros, con resultado de muerte, y ayudar e instigar el transporte de extranjeros con resultado de muerte. Cada cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua, aseveró Simmons.

Los migrantes pagaron “generalmente el equivalente de 1.500 a 10.000 dólares a individuos en Honduras, México, Estados Unidos y otros lugares, para ser transportados al interior de Estados Unidos”, según la acusación.

Uno de los acusados fue arrestado el 12 de mayo en Del Rio, y ocho más fueron arrestados durante varios días la semana pasada en el centro y sur de Texas. Dos de los 11 siguen prófugos, incluido un hombre y una mujer. Las autoridades revelaron que cuatro son ciudadanos estadounidenses y dos son residentes permanentes de Estados Unidos. No especificaron otras nacionalidades.

El cruce no autorizado de migrantes a bordo de trenes ha sido desde hace mucho tiempo una preocupación, en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos a menudo reducen la velocidad o se detienen en México antes de cruzar la frontera. Eso crea una oportunidad para que los traficantes o los inmigrantes se suban o escondan drogas u otro contrabando en un tren antes que ingrese a Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.