Petro niega permiso para usar una guarnición militar de Colombia en posesión de De la Espriella

A dos semanas de dejar el poder y durante uno de sus últimos actos oficiales, el presidente Gustavo Petro negó el viernes su permiso para que una guarnición militar sea utilizada en la posesión presidencial del conservador Abelardo de la Espriella, quien lo sucederá a partir del 7 de agosto.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo que sea presidente, para ninguna posesión”, aseguró Petro en un discurso desde la Quinta de Bolívar, una casa campestre convertida en museo ubicada en el centro de Bogotá, adonde llevó la espada de Simón Bolívar desde el palacio presidencial.

De la Espriella pretende tomar juramento en una guarnición militar en el suroeste del país para rendir homenaje a la fuerza pública, a la que promete fortalecer en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Esta semana el Senado aprobó la propuesta de trasladarse para la juramentación desde Bogotá a Cauca, un convulso departamento del suroeste del país, sin especificar si sería en una guarnición. Resta el aval de la Cámara de Representantes.

“Los civiles se tienen que posesionar ante el pueblo, no ante las armas. Una vez juramente, pero no en un estamento militar, puede dar las órdenes que quiera”, explicó Petro, quien como presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas.

Petro desconoció la victoria en las urnas del conservador De la Espriella, su férreo opositor, pese a que la autoridad electoral la certificó tras vencer por un estrecho margen al progresista Iván Cepeda, a quien apoyaba el mandatario saliente.

En su discurso aseguró que deben la presidencia de De la Espriella al "Departamento de Estado de Estados Unidos”, al reprochar el apoyo político del presidente Donald Trump y de su gobierno a De la Espriella.

Petro considera que Colombia perderá su soberanía con el próximo gobierno y “vuelve al virreinato”, esta vez al servicio de Estados Unidos.

Tras alegar un presunto fraude electoral, Petro apoyó una demanda que pide la anulación de la declaratoria de De la Espriella como presidente al señalar que la autoridad electoral habría disminuido los controles a las actas de votación, dificultando la veeduría ciudadana y la verificación de los jueces.

Petro envía la espada de Bolívar a un museo

El mandatario anunció que tras salir de la presidencia irá a la “resistencia”, durante el acto simbólico en el que llevó la espada del libertador Simón Bolívar.

“La espada sale hacia la Quinta de Bolívar en ostracismo. El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia”, dijo Petro en la red social X junto a un video de la espada puesta en una urna y resguardada por la guardia presidencial por las calles del centro de Bogotá. “La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional”, agregó.

Petro ha usado la espada como símbolo de su “lucha popular”. Al posesionarse como presidente, decidió exhibirla en una urna del palacio presidencial y utilizarla en algunos actos públicos.

“Los cinco países bolivarianos están amenazados de perder su independencia; en uno de ellos ya cayeron misiles”, dijo Petro en referencia a Venezuela. “Amenazan también con misiles a lancheros que no son los dueños del narco”, reprochó sobre las embarcaciones atacadas por Estados Unidos en el mar Caribe por ser supuestamente usadas para traficar drogas.

El simbolismo de la espada está ligado con el pasado de Petro, quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19. La espada de Bolívar fue robada en enero de 1974 por el M-19 cuando era custodiada en la Quinta de Bolívar.

Desde entonces, la espada se convirtió en el símbolo por excelencia de la lucha insurgente del M-19, hasta que sus dirigentes la devolvieron como un gesto de paz en 1991, después de que firmaron un acuerdo de paz y abandonaron las armas.