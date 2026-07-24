Alcalde mexicano asesinado era investigado por crimen organizado y homicidio de activistas

El alcalde de un pueblo del centro de México al que mataron en sus oficinas el miércoles estaba siendo investigado por delincuencia organizada y por el asesinato de dos activistas. Uno de ellos era Samir Flores, quien se oponía a la construcción de un proyecto energético y fue tiroteado en 2019, según informó el viernes el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El funcionario explicó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín, estuvo presuntamente involucrado en el asesinato de Flores y también en el de Sandra Rosa Camacho, líder social de la misma localidad que está situada en el estado de Morelos, 130 kilómetros al sureste de Ciudad de México y cerca del volcán Popocatépetl.

Camacho fue asesinada en marzo, poco después de que hubiera declarado que temía por su vida en un vídeo en el que también denunció ante la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia —del partido oficialista Morena—, la violencia que estaban viviendo los activistas.

Organizaciones de la sociedad civil llevan siete años exigiendo justicia por el asesinato de Flores en la comunidad Amilcingo, en Temoac. El activista se convirtió en símbolo de la lucha comunitaria por la defensa de la tierra en México frente a muchos de los proyectos que fueron impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como el polémico Tren Maya del sureste mexicano.

García Harfuch explicó que Lavín estaba bajo investigación por sus posibles vínculos con varias células de grupos criminales involucrados en “secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región Oriente de Morelos”.

Agregó que el 30 de marzo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió investigar al entonces alcalde por su presunta responsabilidad en los homicidios de Flores y Camacho.

En un comunicado de este jueves publicado en su cuenta de Facebook, el Frente de Pueblos denunció que el asesinato del alcalde “se suma al silenciamiento de quienes sabían quién mandó matar a Samir”. “Valentín Lavín desde el inicio fue considerado como uno de los probables responsables de su asesinato, pero nunca fue llamado a declarar”.

El Frente dijo en marzo que un juez absolvió al único detenido en el asesinato de Flores por falta de pruebas e inconsistencias en la investigación. El colectivo lleva años denunciando la presunta implicación de funcionarios estatales para impedir el esclarecimiento del caso.

Denuncias de larga data

Desde hace años las comunidades locales han luchado contra un proyecto energético en el que está involucrada la Comisión Federal de Electricidad. Incluye una termoeléctrica, un gasoducto para abastecer a la planta con gas natural desde Tlaxcala y un acueducto.

Las comunidades mayoritariamente indígenas y cercanas al volcán Popocatépetl llevan años expresado sus preocupaciones relacionadas con la salud, la seguridad y el suministro de agua.

Pese al asesinato de Flores, López Obrador decidió seguir adelante con una consulta popular sobre el proyecto que era muy polémica y recibió una mayoría de votos a favor. Sin embargo, las críticas no cesaron, ni tampoco la violencia en la zona.

El Frente de Pueblos señaló recientemente que no funcionan bien ni la termoeléctrica construida en una comunidad indígena de Yecapixtla, ni el acueducto que supuestamente lleva agua del río Cuautla a esa planta, ni el gasoducto que atraviesa parte de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Según los datos ofrecidos por García Harfuch el viernes, desde octubre de 2024 han sido detenidos cuatro alcaldes por vínculos con el crimen organizado; los de Cuautla, Yecapixtla, Atlatlahucan y Ayala. Todas esas localidades están en la zona del proyecto energético.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en abril se reforzó la seguridad del estado, momento desde el que han bajado los homicidios, y garantizó que la Guardia Nacional se mantendrá “para siempre”.