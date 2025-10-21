Cronología de los ataques de EEUU en el Caribe y las reacciones del Congreso

En menos de dos meses, el Ejército de Estados Unidos ha abatido a 32 personas en siete ataques contra embarcaciones de tráfico de drogas en el mar Caribe, de acuerdo con el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El mandatario ha justificado los ataques al calificarlos como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ha afirmado que el país participa en un “conflicto armado” con los carteles de la droga, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno del expresidente George Bush cuando declaró la guerra al terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre.

Sin embargo, mientras crece el número de ataques, también se ha intensificado un debate en el Congreso sobre los límites del poder presidencial. Las ofensivas han ocurrido sin ninguna investigación legal ni una declaración de guerra tradicional del Congreso, y algunos legisladores han planteado preguntas sobre la falta de pruebas contundentes para justificar las muertes.

Mientras tanto, un inusual aumento de la presencia naval frente a Sudamérica ha avivado temores de invasión en Venezuela y especulaciones de que Trump podría intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Esta es una cronología de las acciones militares de Estados Unidos y las preocupaciones entre algunos legisladores:

20 de enero

Trump firma una orden ejecutiva en su primer día de vuelta en la Casa Blanca que allana el camino para que las organizaciones criminales y los carteles de la droga sean nombrados “organizaciones terroristas extranjeras”. Entre ellas está el Tren de Aragua, una banda callejera venezolana.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha puesto en duda la afirmación central de Trump de que el gobierno de Maduro trabaja con el Tren de Aragua y orquesta el tráfico de drogas y la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

20 de febrero

El gobierno de Trump designa formalmente a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras.

La etiqueta normalmente se reserva para colectivos como Al Qaeda o el grupo Estado Islámico, que utilizan la violencia con fines políticos, y no para redes criminales enfocadas en el lucro.

19 de agosto

Autoridades de Estados Unidos confirman que el Ejército desplegó tres destructores Aegis armados con misiles guiados en las aguas frente a Venezuela como parte del esfuerzo de Trump para combatir las amenazas de los carteles latinoamericanos.

La presencia naval en el Caribe aumentó en unas cuantas semanas para incluir tres barcos de asalto anfibio y otros dos buques de la Marina estadounidense, con alrededor de 6.000 marineros e infantes de marina en total. Los barcos de asalto anfibio tienen distintas aeronaves a bordo, y Estados Unidos desplegó aviones de combate F-35 en Puerto Rico en septiembre.

Un submarino de la Marina también opera frente a Sudamérica y es capaz de transportar y lanzar misiles de crucero.

2 de septiembre

Estados Unidos lleva a cabo su primer ataque contra lo que, según Trump, era una embarcación que transportaba drogas que partió de Venezuela y era operada por el Tren de Aragua.

El mandatario republicano afirma que 11 personas murieron y publica un breve video de una pequeña embarcación que parece explotar en llamas. El material no muestra grandes o claras cantidades de drogas dentro del bote.

10 de septiembre

En una carta enviada a la Casa Blanca, el senador de Virginia, Tim Kaine, y otras dos docenas de senadores demócratas señalan que el gobierno de Trump no ha proporcionado “ninguna justificación legal legítima” para el ataque.

El senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, dice esa semana, en un discurso ante el pleno, que el Ejército de Estados Unidos no está “autorizado para cazar a presuntos criminales y matarlos sin juicio”.

11 de septiembre

En Venezuela, el ministro del Interior Diosdado Cabello acusa al gobierno de Estados Unidos de asesinato, mientras cuestiona cómo las personas a bordo de la embarcación objetivo estaban vinculadas a la banda.

“¿Y cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y (los miembros del Ejército estadounidense) lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, preguntó Cabello. “El imperialismo confesó que asesinó a 11 personas”.

15 de septiembre

El Ejército de Estados Unidos lleva a cabo su segundo ataque contra otro barco que, presuntamente, transportaba drogas, abatiendo a tres personas.

Cuando se le preguntó qué pruebas tiene Estados Unidos de que la embarcación transportaba drogas, Trump dijo a los periodistas: “Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que estaba esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

19 de septiembre

Trump dice que el Ejército estadounidense llevó a cabo su tercer ataque fatal contra una presunta embarcación de tráfico de drogas. El mandatario dice que en el ataque murieron tres personas y que la inteligencia “confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos”.

Varios senadores y grupos de derechos humanos siguen cuestionando la legalidad de los ataques, describiéndolos como un posible abuso de la autoridad del Poder Ejecutivo.

2 de octubre

Trump declara a los carteles de la droga como combatientes ilegales y dice que Estados Unidos está ahora en un “conflicto armado” con ellos, según un memorando del gobierno de Trump obtenido por The Associated Press.

El memorando parece representar una afirmación extraordinaria de los poderes de guerra presidenciales donde Trump declara, de hecho, que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos equivale a un conflicto armado que requiere el uso de la fuerza militar.

El memorando generó críticas de algunos legisladores, entre ellos, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul. Señaló que solo el Congreso tiene la autoridad para declarar la guerra y caracterizó el memorando como “una forma de fingir que” la administración está notificando a los legisladores con una justificación para los ataques.

3 de octubre

Hegseth informa que ordenó un cuarto ataque a un pequeño bote al que acusa de transportar drogas en las aguas frente a Venezuela. Dice que en el ataque murieron cuatro hombres, pero no ofrece detalles sobre quiénes eran o a qué grupo pertenecían.

Trump dice en su propia red social que el bote estaba “cargado con suficientes drogas para matar a entre 25 Y 50 MIL PERSONAS” e insinuó que estaba “entrando en territorio estadounidense”, cuando, en realidad, estaba frente a la costa de Venezuela.

8 de octubre

Los republicanos del Senado votan en contra de una legislación que habría exigido al presidente que buscara la autorización del Congreso antes de realizar más ataques militares contra los cárteles.

La votación se dividió principalmente a lo largo de líneas partidistas, 48-51, en la que dos republicanos, Paul y la senadora Lisa Murkowski de Alaska, votaron a favor mientras que el senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, votó en contra.

14 de octubre

Trump anuncia el quinto ataque contra un pequeño bote que presuntamente transportaba drogas, diciendo que murieron seis personas. El mandatario dice que “la inteligencia” confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociada con “redes de narcoterrorismo” e iba en una ruta conocida de narcotráfico.

15 de octubre

Trump confirma que autorizó a la CIA que lleve a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela y dice que considera la posibilidad de realizar operaciones terrestres en el país.

El presidente dice que la administración “está mirando la tierra” mientras considera más ataques en la región. Se niega a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra Maduro.

16 de octubre

El almirante de la Marina que supervisa las operaciones militares en la región afirma que se retirará en diciembre.

El almirante Alvin Holsey se convirtió en el líder del Comando Sur de Estados Unidos apenas en noviembre pasado, supervisando un área que abarca el mar Caribe y las aguas frente a Sudamérica. Este tipo de asignaciones generalmente duran entre tres y cuatro años.

16 de octubre

Trump dice que Estados Unidos atacó una sexta embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe, matando a dos personas y dejando a dos sobrevivientes que estaban en la embarcación semisumergible.

El presidente dice más tarde que los sobrevivientes serían enviados a Ecuador y Colombia, sus países de origen, “para su detención y enjuiciamiento”. El organismo de repatriación evitó responder preguntas sobre cuál habría sido su estatus legal en el sistema de justicia de Estados Unidos.

17 de octubre

El Ejército de Estados Unidos ataca una séptima embarcación que, según Hegseth, transportaba “cantidades considerables de narcóticos” y estaba asociada con un grupo rebelde colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN. Afirma que en el ataque murieron los tres “terroristas” a bordo.

Cuando Hegseth anuncia el ataque el 19 de octubre, no proporciona ninguna evidencia para sus afirmaciones, pero comparte un breve video de un bote envuelto en llamas.

20 de octubre

El representante Adam Smith, un demócrata de alto rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, pide una audiencia sobre los ataques a los barcos.

“Nunca, en mis más de 20 años en el Comité, recuerdo haber visto a un comandante combatiente dejar su puesto tan temprano y en medio de tal agitación”, dijo Smith en un comunicado sobre la inminente partida de Holsey. “Tampoco he visto nunca una falta tan asombrosa de transparencia por parte de una Administración y el Departamento para informar de manera sustancial al Congreso sobre el uso de la fuerza militar letal”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.