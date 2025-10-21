En Chicago, una amplia redada marca una fuerte escalada en la ofensiva migratoria de la Casa Blanca

La música comienza baja y ominosa, con el video mostrando luces de búsqueda recorriendo un edificio de apartamentos en Chicago y agentes de inmigración fuertemente armados irrumpiendo en su interior. Se desenfundan armas. Coches sin distintivos llenan las calles. Agentes descienden en rappel desde un helicóptero Black Hawk.

Pero rápidamente la banda sonora se vuelve más emocionante y el video —editado en una serie de tomas dramáticas y publicado por el Departamento de Seguridad Nacional días después de la redada del 30 de septiembre— muestra a agentes llevando a hombres sin camisa, con las manos atadas con bridas detrás de sus espaldas.

Las autoridades dijeron que su objetivo era la banda venezolana Tren de Aragua, aunque también dijeron que solo dos de los 27 inmigrantes arrestados eran miembros de la pandilla. Dieron pocos detalles sobre los arrestos.

Pero los apartamentos de docenas de ciudadanos de Estados Unidos fueron objetivo, dijeron los residentes, y al menos media docena de estadounidenses fueron retenidos durante horas.

La inmensa demostración de fuerza señaló una escalada aguda en la batida migratoria de la Casa Blanca y amplificó las tensiones en una ciudad ya al límite.

“A todo criminal extranjero ilegal: la oscuridad ya no es tu aliada”, dijo Seguridad Nacional en una publicación en redes sociales que acompañaba el video, que acumuló más de 6,4 millones de vistas. “Te encontraremos”.

Pero Tony Wilson, un residente del tercer piso nacido y criado en el lado sur de Chicago, solo ve horror en lo que sucedió.

“Fue como si estuviéramos bajo ataque”, dijo Wilson días después de la redada, hablando a través del agujero donde solía estar su pomo de la puerta. Los agentes usaron una amoladora para cortar el cerrojo, y aún no podía cerrar la puerta correctamente, y mucho menos con llave. Así que se atrincheró dentro, bloqueando la puerta con muebles.

“Ni siquiera los escuché golpear ni nada”, dijo Wilson, un ciudadano estadounidense de 58 años con discapacidad.

Sueños y decadencia

La redada se ejecutó en el corazón de South Shore, un vecindario abrumadoramente negro en el lago Michigan, desde hace mucho tiempo una mezcla de sueños de clase media, decadencia urbana y gentrificación.

Es un lugar donde traficantes de drogas buscan clientes fuera de los ornamentados edificios de apartamentos junto al lago. Aquí están algunos de los mejores restaurantes veganos de la ciudad, pero también hay lugares de comida para llevar donde el filete de bagre se pide a través de un cristal a prueba de balas.

Tiene profesores bien pagados de la Universidad de Chicago, pero también es donde un tercio de los hogares sobreviven con menos de 25.000 dólares al año.

El edificio de apartamentos donde ocurrió la redada lleva mucho tiempo con problemas. De cinco pisos de altura y construido en la década de 1950, los residentes dijeron que a menudo estaba lleno de basura, los ascensores rara vez funcionaban y el crimen era una preocupación constante. Las cosas se habían vuelto más caóticas después de que decenas de migrantes venezolanos llegaran en los últimos años, de acuerdo con los habitantes. Aunque ningún residente dijo sentirse amenazado por los migrantes, muchos señalaron que había más ruido y basura en los pasillos.

Propiedad de inversores de fuera del estado, el edificio no ha pasado una inspección en tres años, y tiene problemas que van desde detectores de humo faltantes hasta el hedor de orina y escaleras sucias. Las llamadas a un inversionista importante en la compañía de responsabilidad limitada que posee el edificio, un residente de Wisconsin llamado Trinity Flood, no fueron devueltas. Los intentos de contactar a representantes a través de agentes inmobiliarios y abogados tampoco tuvieron éxito.

Los temores de crimen aumentaron en junio cuando un venezolano recibió un disparo en la cabeza “al estilo de ejecución”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Un venezolano fue acusado por el asesinato.

Días después de la redada, las puertas de docenas de los 130 apartamentos del edificio se quedaron abiertas. Casi todos esos apartamentos fueron saqueados. Cristales rotos, puertas destrozadas, y ropa y pañales cubrían los pisos. En un apartamento, una chaqueta de esmoquin blanca colgaba en el armario junto a una habitación llena de muebles rotos, montones de ropa y bolsas de plástico. En otro, una gotera en el techo formó un charco junto a un refrigerador volcado de lado. Algunas cocinas estaban infestadas de insectos.

Wilson dijo que tres hombres con chalecos antibalas le ataron las manos con bridas y lo obligaron a salir junto con decenas de personas, en su mayoría latinos. Después de ser retenido durante dos horas, le dijeron que podía irse.

“Fue terrible, hombre”, dijo. Apenas había salido del apartamento en días.

¿Una ciudad sitiada?

Chicago, dice la Casa Blanca, está bajo asedio.

Miembros de pandillas e inmigrantes ilegales en Estados Unidos invaden la ciudad y el crimen es rampante, insiste el presidente Donald Trump. Se necesitan soldados de la Guardia Nacional para proteger las instalaciones gubernamentales de los furiosos manifestantes de izquierda.

“Chicago es la peor ciudad y la más peligrosa del mundo”, publicó en Truth Social.

La realidad es mucho menos dramática. La violencia es rara en las protestas, aunque los enfrentamientos airados son cada vez más comunes, particularmente fuera de un centro migratorio federal en el suburbio de Broadview. Y aunque el crimen es un problema serio, la tasa de homicidios de la ciudad ha disminuido casi a la mitad desde la década de 1990.

Esas realidades no han detenido a la administración Trump.

Lo que comenzó a principios de septiembre con algunos arrestos en vecindarios latinos, como parte de una represión denominada “Operación Midway Blitz”, se ha extendido por todo Chicago. Hay patrullas crecientes de agentes enmascarados y armados; detenciones de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con estatus legal; un tiroteo fatal; un pastor que protestaba afuera de la instalación de Broadview fue impactado en la cabeza con una pistola de bolas de pimienta.

A principios de octubre, las autoridades dijeron que más de 1.000 inmigrantes fueron arrestados en toda el área.

Las redadas han sacudido a Chicago.

“Tenemos un grupo descontrolado e imprudente de individuos fuertemente armados y enmascarados deambulando por nuestra ciudad”, dijo el alcalde Brandon Johnson después de la redada del 30 de septiembre. “La administración Trump busca desestabilizar nuestra ciudad y promover el caos”.

Para los críticos de Trump, la represión es un esfuerzo calculado para avivar la ira en una ciudad y estado dirigidos por algunos de sus oponentes demócratas más francos. Las protestas fuera de control reforzarían la imagen de Trump de ser duro con el crimen, dicen, mientras avergüenzan a Johnson y al gobernador de Illinois, JB Pritzker, visto como un posible contendiente presidencial demócrata.

Por eso la redada en South Shore, hecha a medida para las redes sociales con el despliegue de equipamiento militar y agentes armados para el combate, fue vista como desproporcionada.

“Esta fue una respuesta militar loca que armaron para su reality show”, dijo LaVonte Stewart, quien dirige un programa deportivo en South Shore para alejar a los jóvenes de la violencia. “No es como si hubiera bandas de adolescentes venezolanos por ahí”.

Las autoridades insisten en que no fue un reality show.

La operación, liderada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), se basó en meses de recopilación de inteligencia, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente. El propietario del edificio dijo a las autoridades que los venezolanos en unas 30 unidades eran ocupantes ilegales y habían amenazado a otros inquilinos, dijo el funcionario, agregando que el tamaño del edificio requería la demostración de fuerza. Las agencias de inmigración declinaron hacer más comentarios.

Incluso antes del “Midway Blitz”, la elección de Trump había sacudido a las comunidades latinas de Chicago.

Stewart dijo que los niños venezolanos comenzaron a desaparecer de sus programas hace meses, aunque no está claro si se mudaron, regresaron a Venezuela o simplemente se están quedando en casa.

“Tenía 35 niños de Venezuela en mi programa”, dijo. “Ahora no hay ninguno”.

Una ola de nuevos inmigrantes

La redada resonó en South Shore, rebotando en los recuerdos del aumento de la violencia durante las guerras de drogas de la década de 1990, así como en las divisiones económicas y las a veces incómodas relaciones entre los residentes negros y la ola de más de 50.000 inmigrantes, en su mayoría latinos, que comenzaron a llegar en 2022, a menudo transportados en autobús desde los estados fronterizos del sur.

Chicago gastó más de 300 millones de dólares en vivienda y otros servicios para los inmigrantes, alimentando el resentimiento generalizado en South Shore y otros vecindarios negros donde se asentaron los recién llegados.

“Sentían que estos nuevos llegados recibían un mejor trato que las personas que ya eran parte de la comunidad”, dijo Kenneth Phelps, pastor de la Iglesia Bautista Misionera Concord, en Woodlawn, un vecindario mayoritariamente negro.

No importaba que muchos migrantes estuvieran hacinados en pequeños apartamentos, y la mayoría simplemente quería trabajar. El mensaje para los residentes, dijo, era que los recién llegados importaban más que ellos.

Phelps trató de combatir esa percepción, creando programas para ayudar a los recién llegados e invitándolos a su iglesia. Pero eso provocó más enojo, incluso en su propia congregación.

“Incluso tuve personas que dejaron la iglesia”, dijo.

En South Shore es fácil escuchar la amargura, aunque los migrantes restantes del vecindario son una presencia casi invisible.

”¡Se llevaron todos los trabajos!”, dijo Rita Lopez, quien administra edificios de apartamentos en el vecindario y recientemente se detuvo en la escena de la redada.

“El gobierno les dio todo el dinero a ellos, y no a los habitantes de Chicago”, dijo.

Cambios demográficos y generaciones de sospecha

Durante más de un siglo, South Shore ha atraído oleadas de irlandeses, judíos y luego negros por su ubicación junto al lago, bungalós asequibles y edificios de apartamentos de principios del siglo XX.

Cada oleada veía a la siguiente con sospecha, de muchas maneras reflejando cómo los residentes negros de South Shore vieron la afluencia de migrantes.

Los padres de la ex primera dama Michelle Obama se mudaron a South Shore cuando todavía era mayoritariamente blanco, y ella vio cómo cambiaba. Un vecindario que era 96% blanco en 1950 era 96% negro en 1980.

“Estábamos haciendo todo lo que se suponía que debíamos hacer, y mejor”, comentó ella en 2019. “Pero cuando nos mudamos, las familias blancas se mudaron”.

Pero la sospecha también vino de la clase media negra de South Shore, que observaba nerviosamente mientras muchos proyectos de vivienda comenzaban a cerrar en la década de 1990, creando una afluencia de residentes más pobres.

“Esta siempre ha sido una comunidad compleja”, dijo Stewart sobre esos años.

“Puedes vivir en una cuadra aquí que está súper limpia, con casas realmente bonitas, luego ir una calle más allá y hay vidrios rotos, basura por todas partes y tiroteos”, dijo. “Es la cosa más extraña y ha sido así durante 30 años”.

Los reporteros de The Associated Press Aisha I. Jefferson en Chicago, Elliot Spagat en San Diego y Claudia Lauer en Filadelfia contribuyeron a este informe.

