Maduro pide crear aplicación para que los venezolanos reporten amenazas contra la paz

El presidente Nicolás Maduro ordenó el lunes que la plataforma tecnológica VenApp, propiedad del gobierno de Venezuela, desarrolle una aplicación de manera inmediata que permita a las comunidades reportar las 24 horas del día cualquier situación que pueda amenazar la paz del país sudamericano.

La plataforma “debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de inmediato, junto a las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral, el sistema defensivo territorial nacional… a crear una aplicación en el sistema VenApp para que el pueblo de manera segura esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz, la tranquilidad”, declaró el mandatario en un acto de gobierno transmitido en cadena de radio y televisión.

La VenApp, creada en 2022, fue concebida para recoger denuncias sobre problemas que afectan a las comunidades, tales como cortes eléctricos, entre otras fallas en los servicios públicos.

Maduro no proporcionó más detalles sobre la aplicación y su uso.

El mandatario efectuó su anuncio en un momento en que buques militares estadounidenses, aviones de combate y drones están desplegados en aguas del Caribe para librar lo que el gobierno del presidente Donald Trump dice es un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico en la región. Trump también autorizó operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

En agosto, Washington anunció que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa para el arresto de Maduro, a quien acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con drogas.

Desde septiembre, al menos cinco embarcaciones y un sumergible sospechoso de transportar drogas han sido atacados en el Caribe por fuerzas estadounidenses, lo que ha dejado al menos 29 muertos.

Maduro ha advertido repetidas veces que Trump podría ordenar una acción militar para intentar derrocarlo. El mandatario venezolano ha respondido reforzando la presencia militar venezolana a lo largo de su costa y la frontera, a la par que ha tomado otras medidas, incluida la incorporación de milicias a labores de seguridad ciudadana en distintas comunidades del país.