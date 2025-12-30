Once años después de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en 2014 con 239 personas a bordo, el suceso sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación.

El martes, el ministro de Transporte de Malasia, Anthony Loke, reveló que el Gobierno está considerando iniciar una nueva búsqueda frente a las costas de Australia Occidental, a partir de una propuesta “creíble” de la empresa de exploración marina estadounidense Ocean Infinity.

El respetado experto en seguridad de la aviación, Philip Baum, compartió con The Independent los cinco escenarios posibles que él cree que son los más probables. A continuación, analizamos cada uno de ellos.

Suicidio asistido por el piloto

Muchas personas se han centrado en el comandante de la aeronave, el capitán Zaharie Shah. Tenía 53 años cuando tomó el mando del MH370 y partió de Kuala Lumpur, con destino a Pekín. Era responsable de 227 pasajeros y otros 11 tripulantes.

Una teoría común es que el capitán Shah se encerró y dejó fuera de la cabina de vuelo al primer oficial. Entonces, apagó los sistemas de comunicaciones que estaban diseñados para mantener el MH370 en contacto con los controladores de tráfico aéreo, se puso una máscara de oxígeno y despresurizó la aeronave. A una altitud superior a la del Everest, los pasajeros y el resto de la tripulación morirían pronto por falta de oxígeno (hipoxia).

Entonces, según la teoría, el capitán voló el avión a lo largo de la frontera entre Tailandia y Malasia para evitar atraer la atención de los militares de ambos lados, antes de girar hacia el sur, a un lugar donde creía que nunca lo encontrarían.

Posibles pertenencias de los pasajeros del MH370 Show all 13

No obstante, el informe oficial indica: “No había antecedentes conocidos de apatía, ansiedad o irritabilidad. No hubo cambios significativos en su estilo de vida, conflicto interpersonal o estrés familiar”.

El primer oficial era Fariq Abdul Hamid, de 27 años. Estaba en su primera misión en un Boeing 777 sin la supervisión de un capitán de entrenamiento y ya había volado el avión cinco veces antes. Los investigadores aseguraron que su “capacidad y enfoque profesional del trabajo se reportaron como buenos”. Parece poco probable que alguien con una experiencia tan limitada en el avión pudiera llevar a cabo tal plan.

Por desgracia ha habido varios accidentes perpetrados por pilotos suicidas, el más reciente fue la trágica destrucción del vuelo 9525 de Germanwings de Barcelona a Dusseldorf, en el que el primer oficial se suicidó y mató a otras 150 personas. Sin embargo, en ningún caso previo se había registrado un intervalo tan largo entre el apoderamiento de la aeronave y el posterior siniestro.

Secuestro por parte del piloto con la intención de aterrizar, sobrevivir y escapar

Si bien es difícil encontrar un precedente para esta teoría, es factible que uno de los pilotos intentara aterrizar o abandonar el avión en un estado en el que se pudiera sobrevivir, pero lo estropeó y quedó incapacitado por la hipoxia junto con los demás a bordo. Sin embargo, es difícil concebir un motivo posible para una misión tan audaz.

Además, los investigadores concluyeron: “No hay evidencia que sugiera que el PIC (piloto al mando, es decir, el capitán) y el FO (primer oficial) lidiaran con cambios recientes o dificultades en las relaciones personales o que hubiera algún conflicto o problemas entre ellos”.

Escombros del MH370 - en imágenes Show all 7

Y señalaron: “No había estrés financiero o insolvencia inminente, la compra de una cobertura de seguro adicional o reciente ni cambios de comportamiento recientes entre la tripulación”.

Los investigadores también analizaron las conversaciones por radio de ambos pilotos y afirman que no detectaron “ninguna evidencia de ansiedad o estrés”.

Además, el informe final señala: “No es posible desactivar el despliegue automático de las mascarillas desde la cabina”. Las mascarillas de oxígeno están configuradas para bajar de manera automática en caso de una caída severa en la presión de la cabina, lo que habría dado tiempo a los pasajeros y la tripulación para intentar comunicarse con tierra.

Secuestro por un pasajero o miembro de la tripulación de cabina

Dada la gran cantidad de pasajeros a bordo, así como 10 tripulantes de cabina, existe una amplia gama de motivos posibles. Se llevaron a cabo las medidas estándar de seguridad de aviación en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Como demostraron los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, el hecho de haber pasado por una revisión de control no significa que el pasajero no represente una amenaza para la aeronave y las personas a bordo.

Había un total de 227 pasajeros (incluidos tres niños y dos bebés) a bordo, la mayoría de ellos de China, seguida de Malasia.

Dos pasajeros iraníes viajaban con pasaportes robados a un italiano y un austriaco respectivamente, pero parecen haber sido inmigrantes ilegales que deseaban llegar a Occidente en lugar de contemplar intenciones maliciosas.

Los 10 miembros de la tripulación de cabina estaban casados y tenían hijos, lo que, según algunos, implica que es poco probable que hayan secuestrado el avión.

Secuestrado de forma remota en un sofisticado acto de ciberterrorismo

Aquí es donde empiezan a mezclarse las teorías factibles y las teorías de conspiración no factibles.

En 2003, Boeing desarrolló una “Patente sobre la adquisición de aeronaves por control remoto”, diseñada para frustrar intentos de secuestro. La compañía describió que el piloto automático “ininterrumpible” previsto por la patente podría ser activado, ya sea por pilotos, sensores a bordo o de forma remota a través de enlaces de radio o satélite por parte de la aerolínea o las agencias gubernamentales si hubiera intentos de tomar el control de la cabina por la fuerza.

Asimismo, una vez que se activara, el sistema anularía los comandos del piloto y evitaría que cualquier persona a bordo interrumpiera la toma de control automática. Por lo tanto, el personal a bordo no podría ser obligado a cumplir las exigencias de ninguna persona no autorizada.

La desventaja es que los delincuentes en tierra podrían aprovechar dicha tecnología para apoderarse de la aeronave.

Pero el fabricante de aviones dijo a los investigadores: “Boeing confirmó que no ha implementado el sistema patentado ni ninguna otra tecnología para pilotar de forma remota un avión comercial y no tiene conocimiento de ningún avión comercial de Boeing que haya incorporado dicha tecnología”.

El informe concluye: “No hay pruebas que respalden la creencia de que el control de la aeronave 9M-MRO (que operaba como MH370) pudiera haber sido o haya sido asumido de forma remota, ya que la tecnología no se implementó en aeronaves comerciales”.

Secuestro de un polizón

¿Pudo alguien haber abordado el avión antes que los pasajeros y la tripulación, ya sea en una misión suicida o con la intención de aterrizar, por ejemplo, en la Isla de Navidad, a 1.609 km al noroeste de Australia Occidental?

Esta es una teoría que Philip Baum considera la segunda más probable después del suicidio del piloto. Demostró que hay un área debajo del piso justo afuera de la puerta de la cabina de vuelo que podría ocultar a una persona. Tal polizón también podría desactivar el transpondedor y hacer que la aeronave “desaparezca”.

Hay muchos casos en la aviación de exempleados con rencor hacia las aerolíneas. Es posible que tal persona fuera el responsable. Pero hay muchos argumentos en contra de tal escenario, y la probabilidad parece extremadamente baja.

El responsable tendría que haber tenido acceso a la aeronave antes de que estuviera lista para partir de Kuala Lumpur. Tendría que haber enfrentado a la tripulación de cabina, 227 pasajeros y dos pilotos para apoderarse de la aeronave. Y tendría que haberse desvanecido junto con el avión sin que nadie notara su ausencia.

Además, es difícil pensar en un motivo. Ningún grupo terrorista ha presentado una afirmación seria de haber tomado el control del MH370 con fines políticos o de propaganda.

Estas teorías solo podrán ser confirmadas una vez que se encuentre la aeronave, si es que la encuentran.