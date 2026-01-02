Hallan muerta a los 34 años a hija de Tommy Lee Jones en Año Nuevo

Victoria Jones, hija del oscarizado actor Tommy Lee Jones, ha sido hallada muerta a los 34 años.

Jones fue descubierta inconsciente en las primeras horas del día de Año Nuevo en el Hotel Fairmont de San Francisco, California, EE. UU., según el medio TMZ y el periódico británico Daily Mail, que citaron fuentes.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó la noticia a los medios de comunicación, diciendo que los paramédicos habían sido enviados al Hotel Fairmont a las 2:52 a. m.

“Nuestras unidades acudieron al lugar, realizaron una evaluación y declararon fallecida a una persona”, dijo el portavoz, y añadió que el departamento de policía local y la oficina del médico forense se habían hecho cargo a continuación.

Aún se desconoce la causa de la muerte.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes del actor para recabar sus comentarios.

El Fairmont, situado en el acomodado barrio de Nob Hill de San Francisco, es uno de los hoteles más lujosos e históricos de la ciudad. Desde su apertura en 1907, ha acogido a presidentes, miembros de la realeza y estrellas de Hollywood, y es famoso por ser el lugar donde Tony Bennett cantó por primera vez el tema 'I Left My Heart in San Francisco'.

Victoria (a la izquierda, fotografiada en 2014) aparecía a menudo junto a su padre en la alfombra roja ( Getty )

Victoria es la segunda hija de Tommy y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con la que estuvo casado de 1981 a 1996. También tienen un hijo en común, Austin, de 43 años.

Victoria interpretó papeles menores como actriz en las películas de su padre cuando era niña, apareciendo en Hombres de negro II, Los tres entierros de Melquiades Estrada, además de la serie de televisión One Tree Hill. De adulta no trabajó como actriz, pero apareció con frecuencia junto a su padre en alfombras rojas de todo el mundo.

Según los registros judiciales obtenidos por el periódico New York Post, Victoria fue arrestada al menos tres veces en 2025, incluida una detención por cargos de drogas en el condado de Napa, California, en abril. Se declaró inocente, según el Post.

Tommy elogió a su hija mientras promocionaba Los tres entierros de Melquiades Estrada en 2006, diciendo: “Es una buena actriz, tiene su tarjeta del SAG (Sindicato de Actores de Cine), y habla un español impecable. Cuando era una bebé, le dije a Leticia, su niñera, que le hablara en español”.

Victoria Jones fue hallada muerta en el famoso Hotel Fairmont de Nob Hill, en San Francisco ( Bobak Ha'Eri/CC BY 3.0 )

En una entrevista con The New Yorker, Tommy Lee recordaba cómo su hija se había aclimatado a la vida de actriz: “Tenía que levantarse a las 5:00 a. m. para su papel”, relató a la revista, y continuó: “Una mañana, no quería salir de la cama. Le dije: 'Cariño, esto es trabajo'. Pero ella no cedió”, relató.

“Así que la despedí. Pero entonces, sin decírmelo, el personal de producción se acercó, la despertó y la llevó corriendo al plató justo a tiempo”, agregó.

Tommy Lee Jones es uno de los actores más respetados de EE. UU., conocido por aclamadas interpretaciones en películas como JFK: Caso Abierto y Sin lugar para los débiles, y la miniserie Lonesome Dove.

Ganó el Oscar al mejor actor de reparto en 1993 por su papel en El fugitivo, coprotagonizada por Harrison Ford.

Se casó con su tercera esposa, Dawn Laurel, en 2001.

Traducción de Sara Pignatiello