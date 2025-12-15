Un tribunal en China ordenó a Malaysia Airlines pagar una indemnización de 2,9 millones de yuanes (alrededor de 410.000 dólares) a cada una de las familias de ocho pasajeros del vuelo MH370, desaparecido hace casi doce años. Aunque aún se desconoce qué ocurrió con los ocupantes del avión, todos fueron declarados legalmente muertos.

La corte de Pekín dictaminó que la aerolínea debe compensar a los familiares por daño emocional y cubrir los gastos funerarios.

El tribunal informó que otros 23 casos siguen pendientes, mientras que en 47 procesos las familias llegaron a acuerdos extrajudiciales y retiraron sus demandas.

La orden de compensación llega en momentos en que las autoridades se preparan para reanudar la búsqueda del vuelo desaparecido.

El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, pero nunca llegó a destino.

A la mañana siguiente, las autoridades informaron que la aeronave había desaparecido. Casi doce años después, sigue sin saberse qué ocurrió ni qué causó su desaparición.

Inicialmente, se presumió que el avión había caído en el mar de China Meridional, entre Malasia y Vietnam.

Sin embargo, una semana después, datos técnicos —conocidos como “pings”— sugirieron que la aeronave continuó volando durante al menos siete horas después de perder contacto con los radares.

También se supo que cambió de rumbo de forma abrupta al cruzar el límite entre el espacio aéreo malasio y vietnamita.

La nueva búsqueda, que comenzará el 30 de diciembre, será el cuarto intento oficial por localizar el avión. Se prevé que dure 55 días.

Este será el tercer intento de Ocean Infinity, una empresa especializada en robótica marina con sedes en Austin, Texas, y Southampton, Reino Unido, por localizar el vuelo MH370.

El nuevo operativo se centrará en una zona del sur del océano Índico que abarca aproximadamente 14.900 kilómetros cuadrados, una extensión superior al territorio de Irlanda del Norte o al estado estadounidense de Maryland.

Traducción de Leticia Zampedri