Uno de cada cinco trabajadores cree que no se le paga lo suficiente

Uno de cada cinco trabajadores considera que merece un aumento salarial considerable, según un nuevo estudio global.

El estudio internacional de 4.000 adultos empleados en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Singapur y Australia reveló que el 18 % considera que su salario es insuficiente y que necesitaría un aumento del 32 % para sentir que está recibiendo una remuneración adecuada.

Encargados por G-P y realizados por Talker Research, los resultados revelaron que la compensación sigue siendo una prioridad fundamental para los trabajadores a nivel mundial, destacando un vínculo directo entre las inquietudes de los empleados y las prácticas de transparencia salarial por parte de las empresas.

Solo un tercio (34 %) trabaja en organizaciones que aplican la transparencia salarial, ya sea de manera informal o a través de una política formal.

Esta política resulta tan importante que los empleados afirmaron que, si su empleador actual no la respetara, abogarían por un cambio formal en la política (37 %) o abandonarían la empresa por completo (18 %).

Asimismo, si se encontraran en búsqueda de empleo y los posibles empleadores no ofrecieran transparencia salarial, el 37 % solicitaría que esta se incluyera en su contrato, el 17 % pediría un salario más alto y el 11 % advertiría a otras personas interesadas en el mismo puesto.

El 62 % sabe cuánto ganan sus compañeros de trabajo dentro de su propio país. Y, del 51 % que indicó que su empresa tiene presencia internacional, solo el 49 % conoce el salario de sus colegas en el extranjero.

El 81 % afirmó que la transparencia salarial es importante para ellos, y la mitad (51 %) cree que actualmente existen normativas legales que influyen en el monto de su remuneración.

Muchos consideran que su salario debería verse determinado por los años de experiencia (69 %), las habilidades profesionales individuales (66 %), la ubicación geográfica (30 %) y las tasas impositivas locales (24 %).

Siete de cada diez personas (71 %) opinaron que su empresa debería ir más allá de lo exigido, cumpliendo con las normativas más estrictas en materia de transparencia salarial, incluso si no opera en regiones donde dicha transparencia esté regulada.

Más de dos de cada cinco personas (43 %) creen que los gobiernos deberían asumir la mayor responsabilidad en la garantía de la igualdad salarial.

En un ámbito más cercano, el 68 % de los encuestados estadounidenses consideran que el gobierno federal debería imponer la transparencia salarial como medida obligatoria en todo el país.