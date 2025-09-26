Machu Picchu podría ser excluida de las “Nuevas siete maravillas del mundo”

Una organización advirtió que Machu Picchu en Perú corre el riesgo de perder “credibilidad” como nueva maravilla del mundo en medio de las continuas protestas de los lugareños.

A principios de este mes, al menos 900 turistas quedaron varados cerca de la antigua ciudadela inca después de que el tren en el que viajaban fuera suspendido debido a una manifestación por las concesiones de transporte.

Se interrumpió el servicio de PeruRail después de que los lugareños bloquearan la ruta con piedras y troncos, en un enfrentamiento con las autoridades por el funcionamiento de las empresas de autobuses.

Los manifestantes denuncian que tras el vencimiento de la concesión al operador de autobuses turísticos Consettur, el proceso de sustitución no se realizó con la transparencia y parcialidad debidas.

Tras la protesta, la organización New7Wonders emitió un comunicado en el que advertía que Machu Picchu “no cumple las normas que se esperan de una de las Nuevas siete maravillas del mundo”. Citó la mala gestión, el turismo excesivo y la inestabilidad como motivos de preocupación.

En 2007, el grupo concedió a Machu Picchu el título de “Nueva maravilla del mundo”, junto a otros destinos famosos como el Coliseo de Roma y la ciudad jordana de Petra.

Jean-Paul de la Fuente, director de la fundación New7Wonders, afirmó en un comunicado que si no se aborda con prontitud la “gran presión del turismo”, existe el riesgo de dañar el “patrimonio histórico” del lugar.

Y afirmó: “Estos factores podrían seguir afectando a la imagen de Perú debido a la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer la credibilidad de Machu Picchu como una de nuestras Nuevas siete maravillas del mundo”.

Sin embargo, según un comunicado del Ministerio de Cultura peruano, la UNESCO es el “único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural”.

Machu Picchu es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983.

El ministerio añadió que el sitio de Machu Picchu no figura actualmente en la lista de “Patrimonio mundial en peligro” de la UNESCO, ya que no se está “vulnerando” la conservación de la ciudadela.