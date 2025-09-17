España elimina más de 50.000 pisos turísticos ilegales de las plataformas de alquiler

Miles de alojamientos turísticos ilegales en España serán convertidos en viviendas permanentes tras incumplir con las regulaciones.

Según el gobierno español, unas 53.000 propiedades que violaron el Registro Único de Viviendas de Uso Turístico y Temporal pasarán ahora a ser alquileres para residentes.

“Exigiremos que las plataformas retiren 53.000 pisos turísticos por no cumplir con la normativa. Así podrán convertirse en alquileres permanentes para jóvenes y familias en este país”, escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una publicación en X el domingo 14 de septiembre.

Vigente desde el 1 de julio de 2025, el registro único de alquileres es un sistema nacional creado para identificar y verificar todas las propiedades destinadas a rentas temporales en España.

Si una propiedad no está registrada, no puede ser anunciada legalmente en línea.

El Ministerio de Vivienda de España solicitó a plataformas como Airbnb y Booking.com que eliminen los anuncios de propiedades que incumplen las reglas.

Airbnb y el Ministerio de Vivienda de España identificaron que menos del 10 % de los anuncios rechazados por el registro estaban en Airbnb.

Un portavoz de Airbnb declaró: “La gran mayoría de los anuncios que no cumplen con la normativa no están en Airbnb. Por eso, hacemos un llamado a otras plataformas para que se sumen al esfuerzo continuo de cumplimiento que llevamos adelante junto con las autoridades locales”.

La plataforma de alquiler agregó que, desde enero, 70.000 anuncios adicionales en Airbnb ya muestran un número de registro.

Airbnb afirmó: “Esos anuncios —los que muestran número de registro— son los que nuestros usuarios prefieren, por lo que no hemos sufrido un impacto comercial significativo. Estamos sentando las bases para un modelo de negocio nuevo y resiliente en España”.

De los pisos turísticos retirados, 16.740 fueron detectados en Andalucía, 8.698 en las Islas Canarias y 7.499 en la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las ciudades españolas, Sevilla registró 2.289 cancelaciones, Marbella 1.802, Barcelona 1.564 y Málaga 1.471.

En junio, un tribunal español ratificó una orden para que Airbnb bloquee cerca de 66.000 anuncios de alquiler en todo el país, rechazando una apelación de la plataforma.

El Ministerio de Derechos del Consumidor ya había señalado previamente esos anuncios por infracciones, y el mes pasado emitió una orden para que Airbnb retirara 65.935 propiedades.

De estas, 5.800 fueron identificadas para su eliminación inmediata.

Traducción de Leticia Zampedri