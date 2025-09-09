Ryanair dejará de operar en tres aeropuertos de España por alza de tarifas

Ryanair recortará su capacidad hacia España durante el invierno, afectando cerca de un millón de asientos, tras lo que califica de subidas de precios “excesivas y poco competitivas” por parte del gestor aeroportuario del país.

La aerolínea irlandesa de bajo costo anunció el miércoles (3 de septiembre) que dos millones de asientos anuales se desviarán de España en una “catástrofe turística”.

El operador aeroportuario Aena anunció un aumento del 6,62% de las tasas aeroportuarias a partir de 2026, el mayor incremento en una década, según la compañía.

Debido al incremento de tarifas, Ryanair eliminará 600 mil asientos (41 %) en rutas regionales de España y otros 400 mil (10 %) en las Islas Canarias este invierno.

Esto supone la cancelación de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias.

Ryanair también cerrará las operaciones en su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de $200 millones en la región gallega, dijo la aerolínea.

Asimismo, se suspenderán todos los vuelos a Tenerife Norte a partir de finales de este año, así como los vuelos a Vigo a partir del 1.º de enero de 2026.

Las bases de las aerolíneas en Valladolid y Jerez permanecerán cerradas hasta el invierno, y se reducirá aún más la capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Vitoria.

Según la aerolínea, la decisión de Aena de aumentar las tasas aeroportuarias evidencia que el operador “simplemente quiere centrarse en obtener beneficios récord de los principales aeropuertos del país”.

Añadió que el gestor aeroportuario y el Gobierno español han “fallado a las regiones españolas”, ya que los aeropuertos están vacíos en casi un 70 %.

Como consecuencia del “aumento excesivo”, la capacidad invernal de Ryanair se desviará de España a aeropuertos “más eficientes” de Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría.

Ryanair, la compañía aérea de pasajeros principal de España, emplea a más de 10.000 pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros en el país.

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, aseveró que aunque la aerolínea sigue “comprometida con España, no puede justificar que se siga invirtiendo en aeropuertos cuyo crecimiento se está viendo obstaculizado por unas tasas excesivas y poco competitivas”.

Y agregó: “Es impactante que, a pesar de aportar 32.600 millones de euros a la economía española y de que uno de cada tres turistas llega en vuelos de Ryanair, no haya voluntad de colaborar para estimular el tráfico en zonas que necesitan capacidad, conectividad e inversión.

Ryanair pide una vez más a la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] y al Gobierno español que rechacen estas subidas excesivas de tasas y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo”.