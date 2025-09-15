Cancelan vuelo Málaga-Liverpool luego de que tripulación quedara “traumatizada” por pasajeros “borrachos”

Cientos de personas se quedaron atrapadas en el aeropuerto de Málaga, España, después de que un incidente con un pasajero dejara “traumatizada” a la tripulación del vuelo.

El vuelo U23382 de la aerolínea EasyJet, con destino a Liverpool, Reino Unido, fue cancelado después de que tres pasajeros del vuelo entrante fueran escoltados por la policía fuera del túnel del puente del jet. Posteriormente, el capitán se negó a continuar el vuelo.

Los pasajeros debían abandonar el destino de vacaciones español a las 11:25 p. m. del sábado por la noche, pero mientras hacían cola para embarcar, los pasajeros dijeron haber oído “gritos y chillidos” procedentes del avión.

Testigos presenciales que hablaron con el personal de EasyJet y la policía española dieron su versión de los hechos.

Por su parte, James Holt, de Manchester, Reino Unido, que iba a embarcar en el vuelo con su pareja, declaró al periódico británico The Echo que, tras la conmoción, “bajaron a esas personas una por una”.

Después de esto, se dijo a los pasajeros que se dirigieran al mostrador de la puerta de embarque, donde el capitán les informó que, debido al incidente, el avión no despegaría hacia el aeropuerto John Lennon.

“Estaba claro que estaban muy intoxicados. Al volver al mostrador, el capitán nos dijo que había habido 'pasajeros revoltosos y que el incidente se había agravado'”, añadió Holt.

Según contó al Echo la pasajera Gaynor Loguellou, de Greasby, que iba a volar de regreso a Liverpool con su esposo, su hija, sus suegros y sus dos nietos, el capitán dijo: “Mi tripulación está traumatizada, así que vamos a cancelar su vuelo”.

“Le dijimos: 'Debes estar bromeando. Tenemos bebés aquí y estamos a punto de tomar un vuelo a casa'. Respondió: “Es mi decisión, es mi tripulación, y están preocupados por los pasajeros que suben'”.

No está claro qué ocurrió durante el incidente para que el vuelo quedara inoperativo.

EasyJet dice que el “vuelo no pudo operar debido a un incidente con un pasajero alborotador” ( Getty/iStock )

De acuerdo con Loguellou, tras la cancelación del vuelo, los pasajeros fueron “abandonados a su suerte” y se les dijo que reservaran otro vuelo en la aplicación de EasyJet, pero esto resultó difícil para ella y otros pasajeros mayores.

Tanto Loguellou como Holt dijeron que, además, la aplicación no funcionaba correctamente, lo que dificultaba aún más la obtención de asientos en vuelos posteriores.

Holt, por su parte, dijo que los pasajeros se habían encontrado “con un muro de silencio” al pedir ayuda.

“Imagínese la escena: casi 200 personas en una sala intentando entrar en un sitio web que no funciona”, añadió, y continuó: “El empleado nos dijo que reserváramos el hotel y pidiéramos el reembolso, pero todos estaban llenos. Era más de medianoche, por lo que era aún más difícil conseguir una habitación”.

Un portavoz de EasyJet dijo a The Independent: “El vuelo EZY3382 de Málaga a Liverpool no pudo operar debido a un incidente con un pasajero alborotador en el vuelo entrante, lo que provocó que la tripulación no pudiera operar el vuelo de vuelta”.

“La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y tripulación es nuestra máxima prioridad, y nuestra tripulación tiene la responsabilidad, de acuerdo con las normas de seguridad, de declarar si no se sienten en condiciones de operar”, prosiguió.

“Aunque esto estaba fuera de nuestro control, sentimos las molestias que esto pueda haber causado y hemos trabajado para minimizar el impacto de la interrupción, proporcionando opciones para volver a reservar o recibir un reembolso, así como alojamiento en hotel y comidas, y reembolsaremos a los clientes que reservaron por su cuenta”, expresó.

“Siempre queremos asegurarnos de que nuestros clientes se sientan apoyados, y por eso estamos estudiando la experiencia de estos clientes en el aeropuerto con nuestro proveedor de servicios de asistencia en tierra en Málaga”, concluyó el portavoz.

Traducción de Sara Pignatiello