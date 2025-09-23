Tripulantes de cabina de Ryanair sufren lesiones tras turbulencia en un vuelo a Mallorca

Dos miembros de la tripulación de cabina de Ryanair resultaron heridos durante unas fuertes turbulencias en un vuelo a Mallorca el domingo por la noche.

El vuelo FR4615 de Vitoria (España) a Palma de Mallorca sufrió “algunas turbulencias en el aire” poco antes de aterrizar el 21 de septiembre.

Según los medios de comunicación locales, los miembros de la tripulación que se encontraban de pie salieron despedidos por la cabina después de que el Boeing 737-800 sufriera una sacudida durante el vuelo de una hora y 15 minutos a la isla turística española.

Al parecer, uno de los tripulantes heridos se estrelló contra el techo y el otro fue golpeado por un carrito de catering que circulaba por el pasillo.

El Boeing 737-800 sufrió turbulencias durante el vuelo de una hora y 15 minutos a Mallorca

Los servicios de emergencia recibieron al avión con unos 180 pasajeros a bordo a su llegada al aeropuerto de Palma.

Según la compañía aérea, ningún pasajero resultó herido durante el incidente.

Un portavoz de Ryanair declaró: “FR4615 de Vitoria a Palma de Mallorca el 21 de septiembre sufrió algunas turbulencias en el aire antes del aterrizaje. El capitán pidió asistencia médica para dos tripulantes de cabina y el avión aterrizó con normalidad”.

En junio, un vuelo de Ryanair de Berlín a Milán se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el sur de Alemania tras unas fuertes turbulencias que causaron heridas a nueve personas.

El vuelo, en el que viajaban 179 pasajeros y seis miembros de la tripulación, sufrió turbulencias extremas hacia las 8:30 p. m., lo que obligó al piloto a aterrizar en el aeropuerto bávaro de Memmingen.

Ocho pasajeros y un miembro de la tripulación resultaron heridos durante el incidente.

Tres personas fueron trasladadas al hospital de Memmingen para recibir tratamiento; los demás heridos fueron dados de alta tras recibir tratamiento ambulatorio. Como medida de precaución, los servicios de emergencia revisaron a todos los pasajeros para asegurar que no presentaran lesiones.

Las autoridades no permitieron que el avión continuara el viaje, y la aerolínea organizó el transporte de los pasajeros en autobús.

En un comunicado, Ryanair explicó: “El FR8 de Berlín a Milán del 4 de junio se desvió a Memmingen tras sufrir algunas turbulencias aéreas.

El capitán pidió asistencia médica y el avión aterrizó con normalidad”.