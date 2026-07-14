Lo que debes saber sobre las leyes de Dubái antes de visitar el emirato

Dubái, uno de los destinos favoritos para escapar del invierno y un importante polo de atracción para quienes buscan establecerse en Oriente Medio, sigue siendo una de las ciudades más visitadas.

Atraídos por sus altas temperaturas, las excursiones por el desierto y su icónico horizonte de rascacielos, un récord de 95,2 millones de pasajeros pasó por el Aeropuerto Internacional de Dubái en 2025.

Aunque la mayoría de los viajes transcurre sin contratiempos, los Emiratos Árabes Unidos cuentan con leyes y normas (algunas muy conocidas y otras no tanto) que los visitantes deben conocer antes de viajar.

Radha Stirling, directora ejecutiva de la organización legal Detained in Dubai, con sede en Londres, subrayó la importancia de informarse sobre la legislación local antes de llegar al destino.

"Que un comportamiento sea común no significa que sea legal. Aunque consumir alcohol es habitual en Dubái, es ilegal tener alcohol en la sangre o encontrarse en estado de ebriedad. Una simple denuncia puede bastar para que una persona sea arrestada, y el sistema puede utilizarse en su contra si alguien decide presentar una acusación", afirmó.

Stirling agregó: "Casi todos los turistas infringen alguna ley local incluso antes de abordar el avión. Algunos visitantes que viajaban por primera vez fueron arrestados por publicaciones en redes sociales o mensajes privados que habían enviado desde sus países de origen, donde esas acciones eran legales".

Quienes incumplan la legislación local pueden enfrentarse a multas, arrestos, deportación e incluso penas de prisión.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) advierte: “Los Emiratos Árabes Unidos son un país musulmán. Respeten las tradiciones, las costumbres, las leyes y las prácticas religiosas locales. Asegúrense de que su comportamiento no resulte ofensivo, sobre todo durante el mes sagrado del Ramadán o al visitar lugares de culto”. Asimismo, enfatizó que no importa si algunas acciones son legales en otros países, en los Emiratos Árabes Unidos “pueden acarrear sanciones severas”.

Estas son algunas de las normas que los turistas deben conocer para evitar problemas durante su visita a Dubái y al resto de los Emiratos Árabes Unidos.

Un récord de 95,2 millones de pasajeros pasó por las terminales del Aeropuerto Internacional de Dubái en 2025 ( Getty )

Leyes y normas de Dubái

Portar medicamentos recetados

Antes de viajar a Dubái, verifique si los medicamentos que lleva están permitidos, ya que algunos pueden considerarse sustancias controladas en los Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) advierte: “Existen normas estrictas sobre los medicamentos que pueden ingresar a los Emiratos Árabes Unidos. Para introducir fármacos clasificados como narcóticos, psicotrópicos, controlados o semicontrolados, es necesario obtener la autorización previa de las autoridades emiratíes”.

“Si llega al país sin el permiso correspondiente, no se le permitirá ingresar con el medicamento y podría enfrentar acciones legales”.

En general, los visitantes pueden ingresar con un suministro de medicamentos para un máximo de tres meses. En el caso de los fármacos que requieren autorización, el límite suele ser de un mes.

La lista completa de sustancias controladas puede consultarse en el sitio web oficial del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

Insultos y gestos ofensivos

En los Emiratos Árabes Unidos es ilegal insultar a otra persona o hacer gestos considerados obscenos, tanto en público como a través de internet o las redes sociales. Quienes infrinjan esta norma pueden enfrentarse a multas, penas de prisión o incluso a la deportación.

Consumo y posesión de alcohol

Los viajeros deben tener en cuenta que las normas sobre el alcohol son estrictas y varían según el emirato.

En Sharjah, al norte de Dubái, está prohibido consumir, poseer, comprar o vender bebidas alcohólicas.

En Dubái, en cambio, los turistas mayores de 21 años pueden consumir alcohol en establecimientos autorizados, como bares de hoteles, restaurantes y pubs.

Los residentes que deseen comprar alcohol para consumirlo en sus hogares o en reuniones privadas deben contar con una licencia. Los visitantes también pueden solicitar un permiso temporal con una vigencia de un mes, aunque no lo necesitan para beber en locales autorizados.

Hospedaje en hoteles

Los menores de 18 años no pueden hospedarse solos en un hotel en los Emiratos Árabes Unidos. Para registrarse, deben estar acompañados por un adulto.

Restricciones aduaneras

Está prohibido ingresar productos derivados del cerdo y material pornográfico al país. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) advierte que las autoridades pueden revisar o censurar videos, libros, revistas y otros materiales impresos o audiovisuales.

Cruce de calles

Cruzar la calle fuera de los pasos peatonales habilitados es una infracción en Dubái. Los visitantes deben utilizar siempre los cruces señalizados y respetar las normas de tránsito.

Normas durante el Ramadán

Durante el mes sagrado del Ramadán, se espera que los visitantes respeten las costumbres locales. Como las fechas cambian cada año, conviene verificar el calendario antes de viajar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) recomienda evitar comer, beber, fumar, mascar chicle, decir groserías o poner música a alto volumen en espacios públicos durante las horas de ayuno.

Viajeros LGBTQ+

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que los viajeros LGBTQ+ deben informarse sobre la legislación vigente antes de viajar.

El FCDO señala: "Los Emiratos Árabes Unidos son, en muchos aspectos, una sociedad tolerante y se respeta la vida privada. Sin embargo, se han registrado casos de personas sancionadas por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, especialmente cuando hubo un componente público o la conducta fue considerada ofensiva. Esto puede afectar tanto a residentes extranjeros como a turistas".

Publicaciones en internet

Publicar contenido considerado ofensivo o crítico hacia el Gobierno, las instituciones, las empresas o los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos puede constituir un delito.

Muestras de afecto en público

Aunque tomarse de la mano suele tolerarse en algunos lugares, los besos y otras demostraciones de afecto en espacios públicos pueden generar problemas con las autoridades.

Relaciones sexuales

Es delito que un adulto mantenga relaciones sexuales con una persona menor de 18 años. El FCDO recuerda el caso del británico Marcus Fakana, de 18 años, quien fue condenado en 2024 por mantener una relación consentida con una adolescente de 17 años durante unas vacaciones en Dubái.

Además, las relaciones extramatrimoniales pueden derivar en acciones legales si el cónyuge o el tutor legal de alguna de las personas presenta una denuncia.

El FCDO también advierte que los padres solteros pueden enfrentar dificultades para acceder a servicios como el seguro médico o para tramitar el certificado de nacimiento de un hijo si no cumplen determinados requisitos legales.

Delitos financieros

Los delitos financieros, como el fraude o el impago de facturas de hotel, pueden acarrear prisión preventiva mientras se resuelve el caso. Además, las autoridades pueden congelar cuentas bancarias y bienes personales.

Semillas de amapola

Las semillas de amapola están prohibidas en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no deben transportarse en el equipaje.

Delitos relacionados con las drogas

Los Emiratos Árabes Unidos aplican una política de tolerancia cero frente a las drogas. El tráfico, la posesión y el consumo de sustancias ilegales pueden castigarse con prisión, multas altas y, en los casos más graves de narcotráfico, incluso con la pena de muerte.

Algunos productos con CBD, así como determinados cosméticos y cigarrillos electrónicos, también están prohibidos debido a su composición. Si las autoridades los encuentran, pueden confiscarlos e iniciar un proceso penal.

Recaudación de fondos y beneficencia

Antes de organizar campañas solidarias o recaudar dinero, incluso por internet, verifique si esa actividad está autorizada en los Emiratos Árabes Unidos.

Fotografía y uso de binoculares

Fotografiar a una persona sin su consentimiento puede constituir un delito. También está prohibido tomar imágenes de determinadas instalaciones gubernamentales y militares.

El FCDO añade que el uso de binoculares en ciertos lugares podría despertar sospechas y dar lugar a una investigación.

Actividad periodística

Los periodistas y equipos de producción deben obtener autorización antes de realizar actividades informativas o audiovisuales en el país. Trabajar sin permiso puede acarrear multas o penas de prisión.

Código de vestimenta

Se recomienda vestir con discreción, sobre todo en lugares públicos y religiosos. En el caso de las mujeres, suele aconsejarse cubrir los hombros y las rodillas.

El uso de trajes de baño fuera de playas o piscinas y vestir ropa asociada al sexo opuesto puede generar problemas con las autoridades.

Privacidad

Acceder al teléfono celular de otra persona sin autorización puede considerarse una violación de la privacidad y derivar en sanciones penales.

Comer o beber en el transporte público

Está prohibido comer o beber en el transporte público de Dubái. Quienes incumplan esta norma pueden recibir una multa de 100 dirhams (unos 27 dólares).

Conducir

Los insultos, gestos obscenos o conductas agresivas al volante pueden ser castigados con multas, penas de prisión e incluso la deportación.

El FCDO también advierte que la policía puede confiscar un vehículo por infracciones de tránsito que en otros países se considerarían menores. Para recuperarlo, el propietario podría tener que pagar una tasa aproximada de 13.600 dólares, además de la multa correspondiente.

Traducción de Leticia Zampedri