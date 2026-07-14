La esposa del hombre que fue “succionado” de cabeza a través de una ventana rota en un vuelo de Ryanair a 6.000 m de altura ha descrito cómo intentó desesperadamente volver a meterlo dentro del avión mientras él perdía el conocimiento repetidamente al estar atrapado “afuera hasta el pecho” durante dos minutos.

Svetlana Grković viajaba de Grecia a Alemania el viernes pasado para visitar a su familia con su esposo, Ljubisa Karović (61), cuando oyeron un fuerte estruendo aproximadamente media hora después del despegue. La ventanilla del pasajero se hizo añicos, aparentemente por el desprendimiento de una pieza del motor, lo que provocó una descompresión repentina.

“La presión haló a Ljubisa. Por suerte, iba sujeto con el cinturón de seguridad, pero la mitad de su cuerpo sobresalía del avión. Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas”, declaró al medio serbio Nova, y agregó: “Pensé: ‘Si morimos, morimos juntos’. Fue horrible”.

Según relató, su esposo perdió el conocimiento “varias veces” mientras colgaba fuera del avión, mientras otros pasajeros se apresuraban a sujetarlo.

“Tres de nosotros lo estábamos metiendo de nuevo adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos. Colocaron una maleta contra la ventana, pero salió volando”, declaró a la cadena griega ERT.

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open image in gallery Ljubisa Karović (izquierda) fue sacado por la ventana y su mujer, Svetlana Grković (derecha), tuvo que sujetarlo, según contó ella ( Facebook )

Al aterrizar, fue trasladado inmediatamente a un hospital de Salónica, Grecia, donde permanece ingresado, aparentemente todavía sin poder hablar debido a sus heridas.

“Está gravemente herido y en estado de shock. Tiene la mano particularmente maltrecha y quemaduras. No puede comunicarse y no recuerda todo lo sucedido”, dijo Grković.

Una compañera de viaje, Christina, declaró anteriormente a la emisora Radio Thessaloniki que, durante el vuelo, se había oído un fuerte estruendo “como el de un neumático reventando” antes de que se rompiera la ventanilla. Los datos de seguimiento del vuelo muestran que el avión estuvo en el aire unos 10 minutos antes de descender rápidamente hasta unos 2.700 m de altura.

“Enseguida comprendimos que se había producido una descompresión porque habíamos perdido altura”, dijo Christina, y añadió: “Es lo que muestran en las series de televisión, y lo estábamos viviendo en ese momento. La gente no paraba de gritar”.

open image in gallery La ventana rota tal y como se veía tras el aterrizaje de emergencia del viernes ( Reuters )

“Por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad. El hombre casi salió disparado por la ventana con los hombros. Toda su cabeza, cuello y hombros quedaron fuera de la ventana”, describió.

Otro pasajero declaró al medio alemán Bild que, tras un fuerte estruendo, algo se había estrellado contra la ventana, haciéndola añicos.

De acuerdo con el testigo, el piloto regresó al aeropuerto de Salónica y Grković fue trasladado de inmediato al hospital en ambulancia. Un segundo vuelo llevó entonces a los demás pasajeros a Alemania.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital, una de ellas con heridas leves, según el periódico griego Protothema. Las otras tres fueron llevadas allí por “precaución”.

open image in gallery Los pasajeros contaron que habían oído una fuerte explosión antes de que la cabina perdiera presión ( Reuters )

Según Protothema, citando fuentes anónimas, el motor del avión había sufrido una avería. Ryanair no hizo comentarios al respecto.

Un portavoz de la aerolínea declaró: “Un vuelo de Ryanair procedente de Salónica con destino a Memmingen el viernes por la mañana (10 de julio) regresó a Salónica poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo”.

“El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal. Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Salónica”, continuó.

“Para minimizar cualquier retraso, se dispuso un avión de reemplazo para trasladar a los pasajeros a Memmingen, que partió de Salónica a las 9:53 a. m. hora local”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello