Un hombre estuvo a punto de ser succionado por la ventana de un vuelo de Ryanair y fue salvado por su esposa

Según varios reportes, un pasajero de Ryanair quedó parcialmente succionado por una ventanilla que se rompió en pleno vuelo, y su esposa tuvo que sujetarlo para evitar que fuera arrastrado fuera del avión durante un viaje hacia Alemania el viernes.

De acuerdo con testigos, el pasajero, un ciudadano serbio de 61 años, fue arrastrado hasta la altura de los hombros cuando una de las ventanas se desprendió de forma repentina durante un vuelo entre Tesalónica y Memmingen, en la madrugada del viernes.

"Su esposa lo sostuvo durante cinco minutos para evitar que saliera despedido", dijo Michalis Giannakos, presidente del sindicato griego de trabajadores de la salud Poedin, quien agregó que el hombre estaba siendo atendido por lesiones causadas por la fricción.

Según medios locales, "con la ayuda de varios pasajeros lograron volver a introducirlo en la cabina", afirmó.

Una pasajera contó a Radio Tesalónica que, durante el vuelo, se escuchó un fuerte estruendo antes de que la ventana se rompiera. Acto seguido, la cabina perdió presión y las máscaras de oxígeno se desplegaron automáticamente.

La testigo, identificada como Christina, relató que el incidente ocurrió casi una hora después del despegue, cuando la mayoría de los pasajeros dormía. "Se escuchó un ruido como el estallido de un neumático", dijo a la emisora.

Otro pasajero declaró al diario alemán Bild que, tras el fuerte estruendo, un objeto impactó contra la ventana y la hizo añicos.

Un avión de Ryanair en la pista del aeropuerto de Macedonia, en Tesalónica, Grecia ( Reuters )

"Enseguida nos dimos cuenta de que el avión había perdido presión", contó Christina. "Es el tipo de cosas que uno ve en las series de televisión, y nosotros lo estábamos viviendo. Había gritos por todas partes".

La pasajera dijo que notó un gran alboroto en la parte delantera del avión y que, al mirar, vio a varias personas intentando sujetar a un hombre que parecía haber quedado parcialmente fuera de la aeronave.

"Por suerte, llevaba puesto el cinturón de seguridad. El hombre estuvo a punto de salir despedido por la ventana hasta la altura de los hombros. La cabeza, el cuello y los hombros quedaron fuera del avión", relató.

Según la testigo, el piloto regresó al aeropuerto de Tesalónica y el pasajero fue trasladado de inmediato a un hospital en ambulancia. Más tarde, otro vuelo llevó al resto de los pasajeros hasta Alemania.

De acuerdo con el medio griego Protothema, cuatro personas fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas presentaba heridas leves, mientras que las otras tres fueron atendidas por precaución.

El pasajero que quedó parcialmente fuera del avión permanecía consciente, aunque en estado de shock y bajo observación médica, según medios griegos.

Protothema, que cita fuentes anónimas, informó además que el avión habría sufrido una falla en uno de sus motores. Ryanair no hizo comentarios sobre esa versión.

En un comunicado, un portavoz de Ryanair señaló: "Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Tesalónica y Memmingen regresó al aeropuerto poco después del despegue, luego de que una ventanilla de pasajeros se desprendiera en pleno vuelo.

"El avión aterrizó sin inconvenientes y los pasajeros regresaron a la terminal. Uno de ellos solicitó asistencia médica y recibió atención en tierra, en Tesalónica.

"Para minimizar las demoras, se dispuso un avión de reemplazo que trasladó a los pasajeros a Memmingen. El vuelo despegó de Tesalónica a las 9:53 a. m., hora local".

Traducción de Leticia Zampedri