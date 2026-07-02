Ryanair revela qué aeropuertos registran más retrasos por el sistema de entrada y salida de la UE

Ryanair identificó los aeropuertos europeos donde los pasajeros están experimentando las mayores demoras debido a la implementación del nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES) de la Unión Europea.

Según la aerolínea de bajo costo, varios aeropuertos "no están preparados" para gestionar el alto volumen de viajeros de la temporada de verano por la falta de personal, de quioscos de control y de preparación del sistema.

Entre los aeropuertos con mayores dificultades figuran Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante y Málaga, en España; Milán Bérgamo, en Italia; Cracovia, en Polonia; y París-Beauvais, en Francia.

La advertencia coincide con las declaraciones del director ejecutivo del puerto de Dover, Doug Bannister, quien alertó que la terminal afrontará "episodios recurrentes de grave congestión" durante todo el verano si no se flexibiliza la aplicación del EES.

Bannister advirtió que las filas de vehículos podrían extenderse "desde el puerto hasta la carretera durante varios kilómetros" si no se introducen cambios, y aseguró que el impacto para la comunidad local podría ser "devastador".

El Sistema de Entrada/Salida, plenamente operativo desde abril, exige que los viajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea —como el Reino Unido— registren sus huellas dactilares y una fotografía facial al ingresar al espacio Schengen, integrado por 29 países europeos, la mayoría de ellos miembros de la UE.

open image in gallery El Sistema de Entrada y Salida (EES), implementado por completo en abril, exige que los viajeros de países no pertenecientes a la Unión Europea, como el Reino Unido, registren sus huellas dactilares y una fotografía ( AFP/Getty )

Para la mayoría de los viajeros británicos, este control se realiza al llegar a aeropuertos del espacio Schengen. Sin embargo, también se aplica antes de la salida en algunos puntos del Reino Unido, como el puerto de Dover, la terminal del Eurotúnel en Folkestone y la estación londinense de St Pancras.

Ante esta situación, Ryanair recomienda a quienes viajen este verano entre países dentro y fuera del espacio Schengen llegar al aeropuerto con más anticipación de lo habitual, ya que advierte que las familias podrían enfrentarse a largas filas en los controles migratorios debido a la implementación del EES.

La aerolínea, con sede en Dublín, pidió a los gobiernos europeos que suspendan la aplicación del sistema hasta septiembre para evitar que los pasajeros sufran "largas e innecesarias esperas en el control de pasaportes".

Además, aseguró que ya solicitó a los gobiernos de los países "más expuestos" que adopten medidas para aliviar la situación, pero afirmó que "no ha recibido ninguna respuesta para resolver este grave problema".

El director de operaciones de Ryanair, Neal McMahon, declaró: "Con el inicio de las vacaciones escolares y la llegada de la temporada de mayor movimiento turístico en Europa, está claro que el EES aún no está preparado para gestionar el volumen de pasajeros del verano".

open image in gallery El puerto de Dover declaró un "incidente crítico" durante el período de vacaciones escolares de mayo ( Gareth Fuller/PA Wire )

"Los pasajeros y sus familias no deberían convertirse en conejillos de Indias de un sistema de control fronterizo que aún no está listo y que podría provocar largas filas, pérdida de vuelos y un estrés innecesario en los aeropuertos este verano.

"La solución es sencilla: aplazar la implementación del EES hasta septiembre, como ya han propuesto algunos países de la Unión Europea, entre ellos Grecia".

Durante el receso escolar de mayo, el puerto de Dover llegó a declarar un "incidente crítico" después de que los tiempos de espera alcanzaran las cuatro horas y media.

En una carta dirigida al Comité de Negocios y Comercio de la Cámara de los Comunes, Bannister explicó que esa jornada pasaron por el puerto unos 8.500 vehículos turísticos, mientras que en las próximas semanas el flujo diario superará los 12.000.

El directivo aseguró que el puerto realizó un amplio trabajo de preparación para la puesta en marcha del EES.

Entre las medidas adoptadas figura una inversión de 40 millones de libras en una instalación construida específicamente para procesar a los viajeros fuera del recinto principal y reducir las interrupciones. Sin embargo, el centro no está funcionando como estaba previsto debido a problemas con la tecnología de los quioscos del EES, una situación que, según Bannister, "escapa por completo al control del puerto".

Traducción de Leticia Zampedri