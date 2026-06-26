Piden a los cruceros reducir la velocidad tras la muerte de una ballena preñada en un barco de Royal Caribbean

Conservacionistas pidieron a Royal Caribbean que reduzca la velocidad de sus cruceros después de que una ballena de aleta preñada, una especie en peligro de extinción, fuera encontrada muerta en la proa de uno de sus barcos al llegar a Alaska.

El Centro para la Diversidad Biológica envió el miércoles una carta a la compañía en la que le solicita limitar voluntariamente la velocidad de sus embarcaciones a 10 nudos (unos 18,5 kilómetros por hora) cuando naveguen por zonas donde habitan ballenas. Según la organización, esta medida reduciría el riesgo de colisiones mortales y daría tanto a las ballenas como a las tripulaciones más tiempo para evitar un impacto.

La petición surge después de un incidente ocurrido el 19 de junio, cuando el crucero Ovation of the Seas llegó al puerto de Seward, en Alaska, con el cuerpo de una ballena de aleta de 18,6 metros de largo atrapado en la proa.

Posteriormente, especialistas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) realizaron una necropsia y concluyeron que el animal murió a causa de un fuerte traumatismo en la columna vertebral, las costillas y la mandíbula, lesiones compatibles con el impacto de una embarcación, informó People.

El examen también determinó que la ballena estaba preñada, que había muerto poco antes del hallazgo y que, por lo demás, se encontraba en buen estado de salud.

"Me indigna que este enorme crucero haya atropellado a una ballena en peligro de extinción de una forma tan terrible", afirmó Cooper Freeman, director del Centro para la Diversidad Biológica en Alaska.

"La muerte de esta ballena y de su cría representa un duro golpe para toda la población de la especie. Royal Caribbean debe asumir su responsabilidad por esta tragedia y tomar medidas inmediatas para evitar que vuelva a ocurrir".

open image in gallery Los conservacionistas de vida silvestre hicieron el llamado después de un incidente ocurrido el 19 de junio, cuando el crucero Ovation of the Seas , de Royal Caribbean, llegó a Seward, Alaska, con el cuerpo de una ballena de aleta de 18,6 metros sobre la proa ( NOAA Fisheries Alaska )

open image in gallery La causa oficial de la muerte de la ballena no se confirmará hasta que concluyan los análisis, un proceso que podría tardar varios meses ( Alaska SeaLife Center | Kaiti Grant )

Las autoridades señalaron que la causa oficial de la muerte de la ballena no se confirmará hasta que concluyan las pruebas complementarias, un proceso que podría tomar varios meses. Después, el cuerpo será remolcado mar adentro, donde se espera que se hunda y sirva de alimento para la fauna de las profundidades.

Las ballenas de aleta, el segundo animal más grande del planeta, habitan en todos los océanos. La especie está catalogada como en peligro de extinción bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos y como una especie protegida por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Según la NOAA, es "probablemente la especie más vulnerable" a las colisiones con embarcaciones, solo por detrás de la ballena franca del Atlántico Norte.

Salvo en los casos de caza de subsistencia autorizada para los pueblos indígenas de Alaska, matar una ballena, incluso de forma accidental, es ilegal cuando se trata de especies protegidas, como la ballena de aleta, de acuerdo con ambas leyes, recordó el Centro para la Diversidad Biológica.

"La gente merece saber cómo ocurrió esto, incluido si la tripulación sabía que había ballenas en la ruta del barco y a qué velocidad navegaba", afirmó Cooper Freeman.

"Desde hace años pedimos al gobierno federal que establezca límites obligatorios de velocidad para las embarcaciones en las zonas con alta concentración de ballenas. Sin embargo, Royal Caribbean puede tomar medidas de inmediato para evitar nuevas colisiones. Es muy frustrante que el gobierno y la industria no adopten soluciones de sentido común mientras nuestras ballenas en peligro de extinción siguen muriendo".

La organización agregó que el incidente "está siendo investigado por las autoridades federales".

Royal Caribbean confirmó que uno de sus barcos chocó con la ballena y declaró a la revista People el 22 de junio: "Nos entristece saber que uno de nuestros barcos impactó a una ballena mientras se dirigía a Seward. Nos tomamos muy en serio cualquier efecto sobre los ecosistemas marinos".

"La embarcación informó de inmediato del incidente a las autoridades competentes. Estamos colaborando plenamente con la NOAA y esperamos los resultados de la necropsia", añadió la compañía.

The Independent informó que solicitó una actualización a Royal Caribbean sobre la petición del Centro para la Diversidad Biológica de reducir la velocidad de sus cruceros.

Traducción de Leticia Zampedri