Una serpiente en un avión provoca la cancelación de un vuelo en Japón

El lunes se encontró una serpiente dentro de un avión en un aeropuerto de Japón, lo que provocó la cancelación del vuelo.

Según Kyodo News, el reptil, de 40 centímetros de largo, fue identificado como una serpiente inofensiva y no venenosa.

Japan Air Commuter, que forma parte de Japan Airlines, informó que un mecánico descubrió la serpiente debajo de la alfombra del avión en el aeropuerto de Fukuoka alrededor de la 1 p. m., hora local, del lunes.

La serpiente fue capturada unas 24 horas después por un experto en control de fauna silvestre.

La aerolínea sospechaba que la serpiente provenía de la naturaleza, pero debía confirmar cómo había logrado entrar al avión. Este era el primer incidente de este tipo que habían presenciado.

El avión había llegado del aeropuerto de Izumo, en la prefectura de Shimane, el 19 de octubre, y tenía previsto partir de Fukuoka a las 12:50 p. m., hora local de ese mismo día, con destino a la prefectura de Kagoshima.

Sin embargo, el vuelo fue cancelado después de que se avistó la serpiente mientras se preparaba el avión para el despegue.

“Hasta donde sabemos, nunca se registró ningún caso de una serpiente en la cabina”, declaró la aerolínea en un comunicado. “Lamentamos las molestias ocasionadas a los pasajeros”.

Una aerolínea perteneciente al grupo Japan Airlines canceló un vuelo tras encontrar una serpiente a bordo ( AFP/Getty )

En 2019, un hombre transportó accidentalmente una serpiente a bordo de un vuelo de Florida a Hawái en Estados Unidos.

El pasajero de 20 años descubrió que había llevado al reptil en su bolso solo cuando este se deslizó fuera de su mochila una vez que llegó a una propiedad de alquiler vacacional en Pukalani, Maui.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la serpiente corredora negra, de unos 30 cm de largo y 63 mm de diámetro, no era venenosa.

En 2022, un vuelo de AirAsia tuvo que ser desviado después de que se avistó una serpiente en la cabina.

En X se publicó un vídeo del reptil que viajaba de polizón, en el que se veía una serpiente de color amarillo pálido deslizándose por el panel de iluminación de la cabina del avión.

Traducción de Olivia Gorsin