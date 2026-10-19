Caos en el aeropuerto de Ibiza: las lluvias torrenciales provocan inundaciones y cancelaciones de vuelos

El temporal provocó numerosas cancelaciones y retrasos de vuelos en las islas Baleares, mientras que las graves inundaciones causaron importantes daños en la costa española.

Las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Adam han afectado a varias zonas de la España peninsular y a destinos turísticos populares como Ibiza y Mallorca.

En el aeropuerto de Ibiza, algunas áreas tuvieron que ser acordonadas debido a las filtraciones de agua desde los techos. Además, la principal carretera de acceso permaneció cerrada durante las primeras horas del lunes, aunque posteriormente fue reabierta al tránsito.

La intensidad del temporal quedó reflejada en los registros meteorológicos: el domingo 18 de octubre, la estación del aeropuerto acumuló 173 mm de lluvia en 24 horas, la cifra más alta desde que comenzaron las mediciones en 1944.

Ante esta situación, Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, pidió a quienes se desplacen en automóvil hacia o desde el aeropuerto de Ibiza que extremen las precauciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza informó que los autobuses continúan circulando por la isla, aunque con dificultades debido a las acumulaciones de agua en varias carreteras. Las autoridades locales también advirtieron sobre el riesgo de desprendimientos de rocas en el norte de la isla.

Las complicaciones se extendieron al transporte aéreo. El aeropuerto de Ibiza registró 24 cancelaciones y 168 vuelos con retrasos considerables el domingo, mientras que el lunes 19 de octubre se sumaron otras cinco cancelaciones y 101 demoras.

La situación también afectó al aeropuerto de Palma, donde se cancelaron 33 vuelos el domingo y otros 10 el lunes, además de registrarse 12 desvíos. En total, más de 1.000 vuelos sufrieron retrasos durante esos dos días.

Ante las alteraciones en los servicios, las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, especialmente porque varios destinos turísticos permanecen bajo alerta meteorológica naranja.

Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió alertas naranjas por lluvias para distintas zonas del país, entre ellas Barcelona, Tarragona, Girona y Cádiz, a partir de la tarde del lunes.

Gran parte del este y sur de la España peninsular, así como las islas Baleares, con excepción de Menorca, permanecen bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas. En cambio, Alicante, Valencia, Mallorca e Ibiza dejaron de estar bajo alerta roja, el nivel máximo de advertencia meteorológica.

Más allá de los problemas de transporte, la tormenta Adam ha dejado al menos tres personas muertas. Entre las víctimas se encuentra una mujer de 55 años que nadaba en la playa de Almardà, cerca de Valencia.

Otra mujer, de 35 años, murió tras ser arrastrada por la corriente en Cabrera de Mar, a unos 27 km al norte de Barcelona, cuando intentaba cruzar un río con sus hijos la noche del sábado.

Las lluvias también provocaron el desbordamiento de varios ríos y dejaron aisladas a distintas localidades de la costa mediterránea, lo que obligó a realizar evacuaciones y emitir órdenes de confinamiento para cientos de miles de residentes.

En medio de las labores de emergencia, los militares encontraron el cuerpo de una mujer en la localidad costera de Oliva, cerca de Valencia, según informó Reuters. Con este hallazgo, el número de víctimas mortales ascendió a tres.

Sin embargo, el riesgo de nuevas inundaciones persiste. Aemet advirtió que a partir del martes 20 de octubre podrían registrarse lluvias muy intensas, sobre todo durante la primera mitad del día, en las zonas costeras y cercanas al litoral del extremo noreste de la península y las islas Baleares.

Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 300 y 400 mm, aunque la agencia señaló que todavía no es posible determinar con precisión qué zonas se verán más afectadas.

Traducción de Leticia Zampedri