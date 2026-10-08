¿Por qué los perros grandes envejecen más rápido que los pequeños? Científicos parecen haber resuelto el misterio

Los científicos afirman haber resuelto finalmente un misterio de larga data: por qué los perros grandes envejecen más rápido que los perros pequeños.

Desde hace tiempo se sabe que los perros pequeños tienden a vivir más que los grandes, contrariamente a la tendencia general en el reino animal de que las criaturas más grandes suelen vivir más tiempo. Pero hasta ahora, los científicos desconocían la razón de esta diferencia en los perros.

Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que todo se reduce al ADN canino y a un transposón o gen “saltarín” llamado LINE1.

Los genes LINE1 son autorreplicantes y pueden copiarse e insertarse en todo el sistema genético del perro.

Estos genes suelen estar controlados por un proceso de regulación de la actividad genética llamado “metilación del ADN”. Pero cuando se pierde la metilación, su actividad puede aumentar, dañando el ADN y acelerando el envejecimiento.

open image in gallery Los investigadores afirman haber descubierto la primera explicación molecular convincente de por qué los perros grandes viven menos tiempo ( Charlie Leight, Universidad Estatal de Arizona )

Y, lo que es crucial, los perros más grandes pierden un 35 % de metilación del gen LINE1 que los perros más pequeños, según muestra un nuevo análisis de 864 perros inscritos en el estudio Dog Aging Project, el cual se ha llevado a cabo durante varios años en Estados Unidos.

“Esta es una de las firmas moleculares más claras que hemos visto que coincide con la conocida relación de compromiso entre tamaño y esperanza de vida en los perros”, explicó en un comunicado Blaise Mariner, autor de los hallazgos e investigador de la Universidad Estatal de Arizona.

“Esto sugiere que el envejecimiento acelerado en perros grandes puede deberse, al menos en parte, a un menor control sobre estos 'genes saltarines'”, añadió.

Sorprendentemente, el estudio también reveló diferencias entre perros grandes machos y hembras, indicando que las hembras pueden experimentar un mayor salto del gen LINE1.

“Este fue un resultado inesperado”, dijo Brianah McCoy, quien codirigió el estudio, y continuó: “Desafía algunas de nuestras suposiciones sobre cómo se regula el cromosoma X y resalta la complejidad del envejecimiento epigenético”.

Anteriormente, los expertos habían citado tasas de envejecimiento más rápidas y esperanzas de vida más cortas como razones de la diferencia en la longevidad de los canes más grandes, pero no habían comprendido por qué sucedía esto.

Por otro lado, investigaciones recientes de la Universidad de Arizona revelaron que los cerebros de los perros grandes no envejecen más rápido que los de los perros pequeños, lo que indica que los animales murieron antes de experimentar un deterioro cognitivo.

open image in gallery Noah Snyder-Mackler, autor principal del estudio, con sus dos perros, Homer —en el centro— y Juno ( Deanna Dent, Universidad Estatal de Arizona )

Aunque se necesita más investigación para determinar si la actividad de LINE1 es causa o consecuencia del envejecimiento, los investigadores esperan que estos hallazgos ayuden a los científicos a desarrollar métodos para prolongar la vida de los perros grandes, para su beneficio y el nuestro.

“Los perros constituyen un modelo extraordinario para comprender el envejecimiento porque muestran una variación drástica en la esperanza de vida dentro de una misma especie”, afirmó Noah Snyder-Mackler, autor principal del estudio y profesor de la Universidad Estatal de Arizona.

“Nuestro trabajo sugiere que los elementos transponibles pueden ser una parte fundamental del proceso de envejecimiento en los mamíferos”, agregó.

“Si ese es el caso, atacar estos elementos o los mecanismos que los regulan podría ser una vía prometedora para futuras terapias que prolonguen la esperanza de vida saludable en los seres humanos”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello