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Por qué muchos viajeros necesitan tiempo a solas en las vacaciones

Aunque la mayoría se considera el compañero de viaje ideal, una encuesta revela que el descanso en solitario es clave para evitar tensiones y disfrutar mejor las vacaciones en grupo

Talker
Viajar juntos no siempre es fácil: el espacio personal sigue siendo clave para evitar roces
Viajar juntos no siempre es fácil: el espacio personal sigue siendo clave para evitar roces (Getty/iStock)

El 73 % de los estadounidenses afirman ser el compañero de viaje perfecto durante las vacaciones.

Una encuesta realizada por Club Wyndham y Talker Research a 2.000 adultos reveló que, incluso los viajeros más compatibles, necesitan tiempo y espacio para sí mismos.

El encuestado promedio desea dos horas al día de tiempo a solas durante las vacaciones, y el 77 % coincide en que mantener cierta distancia es la clave para aliviar las tensiones.

Aunque los encuestados esperan irse de vacaciones con sus hijos y su pareja (82 %), sus amigos (60 %), sus hermanos (55 %) y sus padres (54 %), casi la mitad afirmó que compartir espacio con otras personas durante las vacaciones aumenta la probabilidad de que surjan discusiones (49 %).

De hecho, el temor a los espacios reducidos es tan significativo que el 54 % de los viajeros es propenso a planificar viajes más cortos si saben que el alojamiento será pequeño; asimismo, el 31 % de los padres ha pospuesto la planificación de sus vacaciones debido a que gestionar las necesidades de sus hijos en un único espacio compartido les resulta demasiado complicado.

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El 68 % de los viajeros afirman que pasar tiempo a solas les ayuda, en realidad, a sentirse más conectados con sus compañeros de viaje cuando vuelven a reunirse.

Sin este espacio, los grupos suelen entrar en conflicto por cuestiones como qué comer (41 %), tardar demasiado tiempo en arreglarse (37 %) o la planificación general de actividades (33 %).

Otros puntos de fricción habituales incluyen elegir qué ver en la televisión (25 %) y lograr coincidir en los horarios de sueño (22 %).

La batalla por el dominio dentro de un espacio compartido suele comenzar desde el principio. Los resultados muestran que el 41 % de los viajeros se apresura para elegir la cama que prefieren, mientras que el 42 % prioriza asegurarse el horario de ducha que desea.

En cuanto al televisor, los hombres son significativamente más propensos a querer tomar el control (46 %), en comparación con el 28 % de las mujeres.

A pesar de estas inevitables disputas sobre el termostato o los ronquidos, el vínculo del grupo sigue siendo el objetivo primordial. El 80 % de los encuestados coinciden en que su máxima prioridad es mantener unido a su grupo de viaje.

“Viajar juntos consiste, fundamentalmente, en encontrar el equilibrio entre las experiencias compartidas y los momentos de descanso individual”, dijo Annie Roberts, vicepresidenta senior de Servicios para Club y Propietarios de Club Wyndham. “Nuestra encuesta revela que un poco de espacio personal resulta de gran utilidad. El 77 % afirma que contar con cierta separación alivia la tensión durante las vacaciones, y el 68 % asegura que pasar tiempo a solas les ayuda a sentirse más conectados con las personas con las que viajan”.

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