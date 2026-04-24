JetBlue es acusada de utilizar “precios de vigilancia” para cobrar más a algunos pasajeros por un billete

Según una demanda colectiva, JetBlue está siendo acusada de recopilar datos de los consumidores sin su consentimiento para cobrar a algunos pasajeros precios de billetes más altos.

La demanda, presentada por Andrew Phillips en el Distrito Este de Nueva York, acusa a la aerolínea de bajo coste de practicar una “fijación de precios basada en la vigilancia”, una acusación que la aerolínea niega.

La fijación de precios basada en la vigilancia consiste en registrar el historial de búsqueda y la ubicación de un cliente para manipular el precio de los productos. Por ejemplo, como alega la demanda, aumentar el precio de un asiento de avión después de que el cliente ya haya visitado el sitio web de la aerolínea.

La demanda afirma: “[JetBlue] utiliza tecnología de rastreo y, además, permite que terceros recopilen, conserven y utilicen datos de los viajeros sin el consentimiento adecuado y suficiente del demandante y de los miembros del grupo, mediante tecnología de rastreo integrada en el código del sitio web. La existencia de los rastreadores utilizados por el demandado y por terceros en el sitio web constituye una violación de la privacidad de los viajeros”.

open image in gallery JetBlue fue demandada en Nueva York por una supuesta “fijación de precios basada en la vigilancia” ( Reuters )

Según la demanda, “esta es una de las primeras demandas colectivas en la historia de Estados Unidos en relación con la fijación de precios mediante vigilancia dinámica y el uso subrepticio de datos de los consumidores para establecer precios basados en el comportamiento del consumidor”.

La demanda gira en torno a una captura de pantalla de un intercambio X que tuvo lugar el 18 de abril.

Un usuario de X comentó: “Me encanta volar con @JetBlue, pero un aumento de 230 dólares en un billete después de un solo día es una locura. Solo intento llegar a tiempo a un funeral”.

Ante esto, un miembro del equipo de JetBlue les dijo: “Intenten borrar la caché y las cookies o reservar utilizando una ventana de incógnito”.

Según el acusado, esto supone una admisión de que su sitio web almacena datos de los clientes para manipular los precios.

JetBlue declaró a The Independent : “JetBlue no utiliza información personal ni el historial de navegación web para fijar precios individuales. Las tarifas se determinan en función de la demanda y la disponibilidad de asientos, y todos los clientes tienen acceso a las mismas tarifas en jetblue.com y en nuestra aplicación móvil”.

Y añadió: “La reciente respuesta en redes sociales fue simplemente un error de un miembro del equipo de atención al cliente. Los pasos que sugirió dicho miembro no habrían modificado las tarifas aéreas disponibles para su compra.”

open image in gallery JetBlue desmintió las acusaciones de que recopila datos de los clientes para manipular los precios de los billetes y cobrar más a algunos pasajeros ( Reuters )

Sin embargo, Phillips no es la única persona que ha hecho preguntas a JetBlue tras esta respuesta en las redes sociales.

Los legisladores demócratas Greg Casar, representante, y Ruben Gallego, senador, enviaron una carta a la directora ejecutiva de JetBlue, Joanna Geraghty, el miércoles, cuestionando el presunto uso por parte de la aerolínea de precios basados en la vigilancia.

La carta afirma : “Si bien JetBlue afirmó a raíz de esta publicación que las tarifas no están “determinadas” por datos almacenados en caché u otra información personal, este intercambio aún plantea interrogantes sobre cómo JetBlue fija los precios, específicamente, cómo JetBlue define los datos personales y si los datos personales se utilizan de alguna manera para informar los precios.

“Nos preocupa especialmente que a los clientes se les puedan cobrar precios diferentes por el mismo vuelo en función del motivo de su viaje, como por ejemplo, asistir a un funeral.”

Los legisladores solicitaron una respuesta antes del 30 de abril.

Phillips ha presentado una demanda en virtud de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Nueva York y la Ley de Prácticas de Venta Ilegales de Nueva York.

Traducción de Olivia Gorsin