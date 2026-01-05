Un vuelo de EasyJet queda demorado 30 horas tras la llamada a la policía por pasajeros problemáticos

La policía tuvo que intervenir ante unos pasajeros conflictivos a bordo de un avión de easyJet, lo que provocó un retraso de 30 horas en un vuelo a Egipto.

El vuelo EZY3077 de Belfast International a Hurghada debía despegar a las 12:55 p. m. del sábado 3 de enero, pero no salió hasta mucho más de un día después, a las 7:43 p. m. del domingo.

La aerolínea dijo que un grupo de clientes se estaba “comportando de forma disruptiva a bordo”, y como resultado, el avión fue “atendido por la policía” antes de tener la oportunidad de despegar.

En un comunicado, easyJet afirmó que se tomaba en serio este tipo de incidentes y que no “toleraba comportamientos perturbadores”.

“Desafortunadamente, este retraso llevó a la tripulación a alcanzar sus horas de operación reguladas por seguridad, lo que ha dado lugar a que el vuelo se reprograme para mañana [domingo] y estamos proporcionando a los clientes alojamiento en hotel y comidas”, añadió la aerolínea.

"La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y tripulación es siempre la máxima prioridad de easyJet, y aunque esto estaba fuera de nuestro control, sentimos las molestias que esto habrá causado”.

El vuelo reprogramado debía salir a las 6.45 a. m., pero el tiempo y los problemas con las franjas horarias de despegue hicieron que el vuelo se retrasara otras 13 horas, según informó el aeropuerto internacional de Belfast Noticias de la BBC.

No está claro qué hicieron los pasajeros perturbadores para que se reprogramara el vuelo. Sin embargo, no es la primera vez que el comportamiento de las personas a bordo provoca alteraciones en los viajes.

En septiembre del año pasado, cientos de pasajeros se quedaron atrapados en el aeropuerto de Málaga después de que un incidente con un pasajero “traumatizara” a la tripulación de otro vuelo de easyJet.

El vuelo, que debía viajar a Liverpool, fue cancelado después de que tres pasajeros del vuelo de llegada fueran escoltados por la policía fuera del túnel del puente del avión.

El capitán se negó a continuar el vuelo después de que los “gritos y alaridos” de los pasajeros provocaron una conmoción a bordo.

Tras desalojar a los pasajeros conflictivos, se aconsejó a los demás que comprobaran si podían embarcar en otro vuelo o reservar un hotel, que sería reembolsado por la aerolínea.

The Independent se puso en contacto con el aeropuerto internacional de Belfast en busca de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin