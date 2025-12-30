¿Funcionan los remedios caseros contra la gripe o son solo un mito?

Mientras la supergripe se apodera del Reino Unido, los ingresos hospitalarios se disparan y los responsables sanitarios advierten de que aún no se alcanzó el pico de casos, muchos buscarán formas de aliviar sus síntomas.

Aunque no existe cura para el resfriado común o la gripe, los remedios caseros como tomar un ponche caliente pueden ayudar a calmar la tos y los mocos.

Hecho con whisky, limón, miel y agua caliente, el remedio tradicional puede ser terapéutico; sin embargo, los médicos dicen que no es el alcohol el que hace efecto.

La Dra. Philippa Kaye, médica de cabecera londinense, afirma que la miel es el ingrediente que cuenta con más pruebas a su favor.

“La miel puede reducir la frecuencia de la tos, la frecuencia y la gravedad. La miel recubre la garganta y también es antimicrobiana”, explica.

Los médicos sopesan si los remedios caseros tradicionales para el resfriado y la gripe funcionan realmente (imagen de archivo) ( Getty/iStockphoto )

La Dra. Kaye advierte que se debe evitar cualquier tipo de alcohol, y sugiere que incluir whisky en el ponche caliente podría alterar el sueño.

“Ya te encuentras mal, no necesitas someter tu cuerpo a otra situación de estrés”, añadió.

También explicó que, aunque el limón contiene vitamina C, una vez que se tiene un resfriado, es poco probable que empezar a tomar vitamina C ayude.

Para quienes deseen evitar el alcohol, hay buenas noticias, ya que las bebidas calientes en general pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta.

“Una de las formas más eficaces de controlar los síntomas del resfriado y la gripe es tomar miel, limón y jengibre”, según la doctora Leyla Hannbeck, directora ejecutiva de la Independent Pharmacies Association.

“Cuanto más nos hidratemos, más podremos eliminar el virus, ya sea yendo al baño o sudándolo. Beber tanta agua como sea posible es la regla de oro”, añadió.

Inhalar el vapor de una bebida caliente, un cuenco de agua templada o una ducha también puede ayudar a reducir la mucosidad y aliviar las vías respiratorias irritadas.

“Respirar vapor caliente puede humedecer las fosas nasales y ayudar a diluir la mucosidad nasal espesa, lo que facilita su expulsión”, explica la Dra. Kaye.

Mientras tanto, una sopa de pollo casera está llena de vitaminas, proteínas y carbohidratos y caldo para aumentar la hidratación y ayudar a la recuperación, pero incluso solo el calor del vapor podría estar ayudando a aliviar un resfriado.

Al igual que al inhalar vapor o tomar una bebida caliente, la sopa aumenta la temperatura de las fosas nasales y desprende la mucosidad espesa.

Un estudio de laboratorio realizado en Estados Unidos demostró que la sopa de pollo también era antiinflamatoria, pero in vitro en un laboratorio no es lo mismo que un estudio en humanos.

“Es un abrazo seguro, reconfortante e hidratante en un tazón, pero no creo que podamos decir que cura un resfriado”, dijo la Dra. Kaye.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomienda hacer gárgaras con agua salada tibia (media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia) para aliviar el dolor de garganta.

Esto ayuda a aliviar la irritación, aflojar la mucosidad y calmar la inflamación, explicó la Dra. Kaye.

Sin embargo, lo que la gente suele olvidar cuando se resfría o tiene gripe es descansar.

“Descansar conserva tu energía para que el sistema inmunitario pueda ponerse en marcha y hacer lo que tiene que hacer. Escucha a tu cuerpo, descansa y bebe mucho líquido”, añade la Dra. Kaye.

Traducción de Olivia Gorsin