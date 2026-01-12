Vuelo de Air Canada obligado a dar media vuelta por empleado atrapado en bodega de carga

Un vuelo de Air Canada se vio obligado a regresar a la puerta de embarque cuando los pasajeros oyeron a un empleado de tierra del aeropuerto gritar pidiendo ayuda tras quedarse atascado en la bodega de equipajes.

El vuelo AC1502 estaba casi listo para despegar del Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (Toronto, Canadá) a Moncton el 13 de diciembre, pero dio marcha atrás después de que los pasajeros dijeran a la tripulación de cabina que oían fuertes golpes y gritos procedentes del suelo bajo ellos.

El avión de Air Canada Rouge, una filial de bajo costo de Air Canada, estaba rodando cuando los pasajeros de la parte trasera del avión escucharon los extraños ruidos, dijo la pasajera Gabrielle Caron al noticiero CBC. Agregó que una persona incluso había llamado al 911 tras oír los fuertes ruidos procedentes de debajo de sus asientos.

Caron también relató que “los auxiliares de vuelo corrían de un lado a otro”, tras la notificación de los ruidos. Añadió: “En tierra, podíamos ver a la tripulación reunida alrededor del avión”.

Un video publicado en X que habría sido grabado en el avión, captó al piloto anunciando a los pasajeros que el despegue del vuelo, de hora y media de duración, se retrasaría.

“Esto no había ocurrido en toda mi vida. Primera vez; ojalá sea la primera y la última”, dice el piloto a los pasajeros en el video, y sigue: “Pero por eso tuvimos que volver a la puerta de embarque y sacar a esa persona del avión”.

El capitán confirmó que el empleado estaba “perfectamente bien y a salvo”, aunque añadió que habría un nuevo retraso para “cumplir con un poco de papeleo”.

“Una vez más, pedimos disculpas por todos los retrasos de hoy, y les llevaremos a Moncton tan pronto como podamos”, dijo, y concluyó: “Gracias por su paciencia”.

El avión rodó de vuelta al terminal y el miembro de la tripulación fue rescatado de la bodega de carga.

Air Canada confirmó el incidente en un comunicado a The Independent: “En el vuelo AC1502 del 13 de diciembre de 2025, las puertas de carga de la aeronave se cerraron inadvertidamente mientras un miembro del personal de tierra se encontraba en el interior”.

“Al ser descubierto, el avión regresó a la puerta de embarque. No hubo heridos, pero como esto presentaba un problema potencial de seguridad, hemos reforzado nuestros procedimientos con nuestro personal de tierra”, añadieron.

La aerolínea aclaró a CBC que se estaba investigando cómo el miembro del personal de tierra terminó encerrado en la bodega de carga.

