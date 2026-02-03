¿Dónde se filmó Bridgerton? Las locaciones reales de la era de la Regencia en la serie de Netflix

Desde su estreno en 2020, Bridgerton ha conquistado al público con sus intensas historias de amor y su cuidada puesta en escena. Ahora, Netflix vuelve a sumergirse en la era de la Regencia con la cuarta temporada.

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, ha sido celebrada por su retrato de la alta sociedad georgiana y su estética elegante.

En esta nueva entrega, los protagonistas románticos Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict Bridgerton (Luke Thompson) recorrerán parques, bailarán en lujosos salones y vivirán su romance en imponentes casas de campo.

Aunque la historia se desarrolla en Mayfair, Londres, especialmente en la exclusiva Grosvenor Square, los icónicos pasquines de Lady Whistledown se filmaron en distintas locaciones de la capital, así como en Bath y Surrey.

Con muchas de las mansiones abiertas al público y con entradas disponibles fuera de los períodos de rodaje, estos son los lugares reales que se pueden visitar para conocer el detrás de escena de la escandalosa élite londinense.

¿Dónde se filmó ‘Bridgerton’?

open image in gallery Las locaciones de rodaje de la serie están repartidas por distintos puntos del país ( Netflix )

Más allá de las mansiones que albergan a las familias Bridgerton y Featherington, las locaciones de rodaje de la serie están repartidas por distintos puntos del país.

En la capital, las cámaras pasaron por el Old Royal Naval College. En West Sussex, la propiedad del National Trust Petworth Park albergó las colecciones de arte que aparecen en las dos primeras temporadas.

El Painshill Park, en Cobham (Surrey), y los terrenos de Windsor Great Park se usaron como reemplazo de Primrose Hill para las intensas escenas a caballo entre Anthony y Kate en la segunda temporada.

En otros puntos, varias locaciones de Bath también formaron parte del rodaje, entre ellas Beaufort Square y Abbey Deli, un café real en Abbey Street que en la serie funciona como la Modiste Dress Shop.

Ranger’s House, Greenwich

open image in gallery Glicinas en la fachada de Ranger’s House, en Greenwich, durante el rodaje ( Netflix )

El exterior de la casa de los hermanos Bridgerton (de la A a la H) se filmó en Ranger’s House, una galería de arte ubicada en Blackheath, al oeste de Greenwich Park. La mansión georgiana de ladrillo rojo, decorada con glicinas, alberga la Wernher Collection (una destacada colección privada de arte, reunida por el empresario y filántropo anglo-germano Sir Julius Wernher).

Halton House, Buckinghamshire

open image in gallery Halton House aporta los interiores de la casa de la familia Bridgerton ( Netflix )

Los interiores de la residencia de la familia protagonista —incluida la escalera en espiral y el gran salón— se filmaron en Halton House, una mansión catalogada como patrimonio de grado II en Buckinghamshire. El edificio fue históricamente el comedor principal de oficiales de la Royal Air Force en RAF Halton.

En cuanto a la elegante finca campestre de los Bridgerton, Aubrey Hall, esta se encuentra en Wrotham Park, una propiedad de unas 2.500 acres en Hertfordshire, que en la serie funciona como el escenario de las reuniones veraniegas de la familia en el campo.

Royal Crescent, Bath

open image in gallery La familia más extravagante de la élite londinense vive en el célebre No. 1 Royal Crescent, en Bath. ( Getty/iStock )

Las tomas exteriores de la extravagante casa de los Featherington se filmaron frente al famoso Royal Crescent, en Bath, mientras que Basildon Park, en Reading, se utilizó para recrear los imponentes jardines traseros de la propiedad.

Hoy convertido en un museo-casa en funcionamiento, No. 1 Royal Crescent ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva con obras de arte de 1776 a 1796 y la posibilidad de vestirse al estilo de la Regencia.

Hatfield House, Hertfordshire

open image in gallery Los llamativos interiores en tonos limón y lima de la casa de los Featherington se filmaron en Hatfield House ( Netflix )

Los llamativos interiores en tonos limón y lima de la casa de los Featherington se filmaron en Hatfield House, que también funciona como escenario del club de caballeros que frecuentan los hermanos Bridgerton. Esta casa de campo catalogada como patrimonio de grado I, construida en 1611 por Robert Cecil, conserva una decoración jacobea que incluye retratos en mosaico, visibles en segundo plano a lo largo de la tercera temporada en el hogar de Penelope.

Museo de arte Holburne, Bath

open image in gallery La casa con columnas de Lady Danbury se encuentra en Bath y se filmó en el museo de arte Holburne ( Getty/iStock )

El museo de arte Holburne, en Bath, sirve como escenario para las tomas exteriores de la mansión color crema y con columnas de Lady Danbury. Los interiores de la residencia —que recibe con frecuencia al Duque de Hastings y a la familia Sharma en las temporadas uno y dos— se filmaron en Badminton House, en Gloucestershire, y en Wilton House, la histórica residencia campestre de los condes de Pembroke, en Salisbury.

Palacio de Hampton Court, East Moseley

open image in gallery Los jardines del Buckingham Palace y del St James’ Palace se filmaron en el llamado “palacio del placer” de Henry VIII: el Hampton Court ( Getty/iStock )

Buckingham Palace y St James’ Palace aparecen durante la fastuosa boda de Anthony Bridgerton con Edwina Sharma, pero esas escenas se filmaron en realidad en el palacio de Hampton Court. El Privy Garden y la residencia Tudor barroca de Henry VIII también se utilizaron en el spin-off La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton.

Lancaster House, Westminster

open image in gallery Lancaster House se utilizó para las tomas interiores de las residencias reales de la reina Charlotte ( Netflix )

En cuanto a los interiores de las residencias reales de la Reina, el salón, la sala de estar y la sala de joyas se filmaron en Lancaster House, un edificio gubernamental ubicado en Londres, sobre The Mall, reconocido por sus paredes de mármol y una extensa galería ideal para banquetes de coronación.

La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en Netflix el 29 de enero, mientras que la segunda llegará el 26 de febrero.

Más información: Dónde alojarse barato en Bath: las mejores opciones para 2026

Traducción de Leticia Zampedri