‘Bridgerton’: todo lo que sabemos sobre la cuarta temporada, tras anunciarse la fecha de estreno

Un nuevo adelanto de la cuarta temporada del aclamado drama de época de Netflix, Bridgerton, ofrece el primer vistazo al inicio de la historia de amor de Benedict Bridgerton.

La exitosa serie, inspirada en las novelas de Julia Quinn, sigue las vidas y enredos románticos de los ocho hermanos de la familia Bridgerton.

A diferencia de sus hermanos, Benedict —interpretado por Luke Thompson— siempre se mostró reacio a establecerse. Sin embargo, el nuevo clip sugiere que eso está a punto de cambiar.

En él, se lo ve conociendo a Sophie Baek (Yerin Ha), durante un baile de máscaras organizado por su madre. El avance, de 44 segundos, muestra a Sophie vestida con un elaborado vestido plateado y una máscara, mientras roza brevemente la mano de Benedict en una escalera, en una escena cargada de tensión romántica.

El adelanto concluye con la imagen de un guante plateado abandonado al pie de la escalera y otra escena donde ambos se toman de las manos en una sala llena de invitados.

¿Encontrará por fin Benedict Bridgerton el amor en la cuarta temporada? ( Liam Daniel/Netflix/PA Wire )

La serie está narrada por Dame Julie Andrews, quien da voz a Lady Whistledown, el seudónimo de Penelope Bridgerton, autora del infame panfleto social que alimenta los chismes y rumores de la alta sociedad.

En el adelanto, la voz de Dame Julie dice:

“Con cada temporada que pasa, uno siempre experimenta muchos altibajos. Así que debemos preguntarnos si estamos a la altura de las circunstancias. Como siempre, el tiempo, y esta autora, lo dirán”.

Según adelantó Netflix, después del baile de máscaras, Benedict inicia la búsqueda de la misteriosa dama que lo cautivó.

El destino vuelve a cruzarlos cuando conoce a Sophie, quien trabaja como sirvienta, pero lo que él no imagina es que se trata de la misma mujer con la que compartió aquel instante mágico en la escalera.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington y Luke Newton como Colin Bridgerton. Gran parte de la tercera temporada se centró en su relación ( PA )

Entre los miembros del elenco que regresan se encuentran Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton, Adjoa Andoh como Lady Danbury, Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton, Claudia Jessie como Eloise, Luke Newton como Colin Bridgerton y Simone Ashley como Kate.

La tercera temporada se centró en la historia de amor entre Penelope (Coughlan) y Colin (Newton), que incluyó una recordada escena apasionada en una carreta, nominada a los premios BAFTA TV.

La segunda temporada abordó la relación entre Anthony (Bailey) y Kate (Ashley), mientras que la primera narró el romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regé-Jean Page).

La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes, cada una compuesta por cuatro episodios:

Parte 1: 29 de enero de 2026

Parte 2: 26 de febrero de 2026

Traducción de Leticia Zampedri