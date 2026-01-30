Una calle pavimentada con oro abrirá sus puertas en Dubái como parte de un nuevo distrito de metales preciosos.

El Dubai Gold District será una zona especialmente construida para la industria joyera del emirato, diseñada para atraer a turistas y compradores. Dentro de ella, según reveló el promotor inmobiliario Ithra Dubai, habrá una calle “construida” de oro.

Aún no se dieron a conocer más detalles y se revelará más información por fases, según la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái.

“El oro está profundamente entretejido en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestro patrimonio, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor”, declaró Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubai Festivals and Retail Establishment del Departamento de Economía y Turismo de Dubái.

“A través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reimaginamos para una nueva era moldeada por la creatividad y la sostenibilidad”.

El distrito albergará más de 1.000 tiendas de oro, joyería, perfumería y cosmética, además de seis nuevos hoteles, según Time Out Dubai.

Está situado junto al Zoco del Oro, uno de los mercados tradicionales más antiguos de Dubái, donde se venden relucientes joyas y adornos.

En 2024-25, el país exportó oro por valor de unos 38.800 millones de libras a países como Suiza, Reino Unido e India.

Issam Galadari, director ejecutivo de Ithra Dubai, declaró: “Con el lanzamiento de Dubai Gold District, estamos abriendo un nuevo capítulo en el panorama del oro y la joyería de la ciudad.

Al unir patrimonio, escala y oportunidad, el District reúne un ecosistema significativo y diverso de comerciantes, inversores, minoristas y marcas globales, que atienden a compradores y visitantes a través de mercados internacionales y corredores comerciales globales clave”.

Traducción de Olivia Gorsin