Si parece que Luke Newton siempre está comiendo en la pantalla en la nueva temporada de Bridgerton, hay que aclarar que es deliberado. Con una gran cantidad de material de origen de las novelas de Bridgerton para elegir, el actor, que interpreta al serio Colin Bridgerton en la comedia de Regencia de Netflix, sabía que algunos detalles no podrían mostrarse en la versión final. Entonces, como el Colin del libro es conocido por su amor a la comida, Newton se aseguró de que su plato siempre estuviera lleno de ricas carnes o pasteles, y su vaso siempre lleno de limonada azucarada. “Hablé con el equipo y le dije: ‘Si hay una escena de cena, si hay una escena en la que estamos tomando el té, ¿puede haber siempre un plato lleno?'”, dice. “Estoy muy emocionado de que [los fanáticos] vean su aporte directo, como, ‘A Luke le gusta la comida como a Colin’”.

En la cuestión de fanáticos, Bridgerton tiene montones de ellos. Llamar al drama de época un fenómeno se siente como una gran subestimación. Cuando el programa se lanzó en Netflix el día de Navidad de 2020, rápidamente se disparó a la cima de la lista del servicio de streaming en 78 países y fue el programa más popular que debutó en la plataforma hasta que Squid Game lo eliminó del primer lugar el otoño pasado. Es fácil ver por qué la gente estaba tan cautivada: desde los lujosos disfraces hasta las escenas de sexo seriamente calificadas como casi pornográficas, se sentía como algo nuevo. Era una serie de televisión grande, rimbombante e importante. Los amigos que visitaron el set de la primera temporada le dijeron al elenco que no habían visto nada de esta escala desde las películas de Harry Potter, dice Newton.

Mientras que la primera temporada se centró en la hermana mayor Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y su tempestuosa relación con el duque de Hastings (Regé-Jean Page), la segunda temporada trata sobre otro hermano de Bridgerton, el hijo mayor y el eterno soltero Anthony (Jonathan Bailey) y su búsqueda de una esposa para mantener a su familia, después de la muerte de su padre. La serie se basa en la popular saga de novelas románticas de Julia Quinn, donde cada libro está dedicado a uno de los siete niños Bridgerton. Si Netflix adapta todos los libros, lo cual, dado el éxito de la primera temporada, sería una tontería no hacer, la cuarta temporada probablemente tratará sobre el Colin de Newton.

En las muchas entrevistas en las que se le pregunta al elenco de Bridgerton qué actor se parece más a su personaje, el nombre de Newton es el que suele aparecer. Es amable, pero algo reservado, y elige cuidadosamente sus palabras mientras platicamos por Zoom. Es difícil imaginar que inicialmente fue el distante duque de Hastings para quien el actor audicionó por primera vez, y cambió al personaje de Colin la segunda vez que audicionó. Sin embargo, cuando el joven de 29 años vio el guion, algo hizo clic. “Tan pronto como lo leí, dije: ‘Realmente espero que no cambien de opinión. Este es el papel que quiero, este es con el que me quiero quedar'”, dice, riendo. “Funcionó enormemente a mi favor al final”.

Bridgerton fue sin duda la gran oportunidad de Newton, pero ha estado trabajando en la industria durante más de una década. Al contrario de lo que dice Google, no estudió en la infame Brit School, sino que estudió teatro musical en una universidad en su ciudad natal cerca de Brighton mientras se desempeñaba en su primer trabajo como actor en el drama adolescente de la BBC de finales de los noventa The Cut. “Ahí fue cuando realmente sentí que comencé a amar estar... en un entorno de aprendizaje porque antes me encantaba mi clase de teatro y me encantaba la música y la educación física, pero aparte de eso, la verdad es que no me iba bien en la escuela”, comentó.

Parte de eso, dice, se debe a las dificultades de aprendizaje. Newton fue diagnosticado con TDAH y dislexia cuando era niño, una combinación que describe como su “peor pesadilla” a la hora de leer un guion (“Me resulta difícil leerlo y luego mi atención se centra en lo que está a mi alrededor”). Es parte de la razón por la que originalmente se sintió atraído por el teatro musical, menciona, ya que “sabía que podía aprender canciones muy rápido y las melodías me llegaban con bastante facilidad”.

Una de las razones por las que decidió hablar primero sobre la dislexia en las entrevistas fue para mostrarles a los aspirantes a actores que la afección no tiene por qué impedir que uno prospere. Todavía hay problemas, dice, pero “mientras pueda tener el guion y contar con un poco de tiempo antes, estoy bien; si alguien dice: ‘¿Puedes leerlo ahora?’ Mi respuesta es: ‘Por supuesto que no’”. Cuando era más joven, le preocupaba que los directores pensaran que no podía aprenderse los diálogos o que no sabría sus palabras ese día. Hoy en día, Newton dice que se siente “completamente asentado y bien porque puedo decir[lo], no creo que vaya a poner en peligro mis posibilidades... Me siento realmente contento por el hecho de que puedo decir, ‘Mira, tengo dislexia, así que esto podría llevarme un poco más de tiempo, pero ese día, no te preocupes, estaré bastante bien’”.

Colin (Luke Newton) regresa de su viaje en Grecia en la segunda temporada (Liam Daniel/Netflix)

Mientras aún estudiaba en la universidad, Newton consiguió otro gran trabajo, esta vez como suplente del papel principal de Elder Price (así como de todos los demás mormones) en la producción original de Londres del musical The Book of Mormon. Recuerda que lo llamaron a la oficina de su director y estaba convencido de que iban a regañarlo por faltar al ballet, pero fue para recibir la buena noticia. “Fue una experiencia realmente abrumadora”, dice. “Nunca pensé que al terminar la universidad iría directamente al West End, me sentí muy afortunado de tener esa oportunidad. Todo ese año, es casi borroso ahora, simplemente estuve arriba todo el tiempo”.

Habiendo comenzado a trabajar cuando era adolescente, Newton realmente nunca pudo tener un año sabático, o el gran recorrido como solían llamarlo, como lo hace Colin en Bridgerton. Cuando comienza la segunda temporada, ya regresó a casa después de deambular por Grecia, ahora con vello facial nómada y un bronceado aún intacto. Después del drama del año pasado, cuando su amor Marina Thompson (Ruby Barker) se vio obligada a dejar la sociedad después de quedar embarazada de otro hombre, Colin “se mantiene alejado del romance” por un tiempo, enfocándose en descubrir “quién es él como un hombre”.

Sin embargo, hay un romance para Colin que los fanáticos están desesperados por ver en la pantalla. Su amistad con la dulce pero reservada Penelope Featherington (Nicola Coughlan de Derry Girls) es una gran favorita entre los fanáticos de los libros, y el Instagram de Newton constantemente está inundado de comentarios que piden más contenido de “#Polin” (un acrónimo de Penelope y Colin). La pareja hizo clic “desde el primer día” y a menudo se reunían para “un poco de chisme” entre escenas; bastante apropiado, ya que en el final de la primera temporada se reveló que Penelope era la chismosa encubierta de Ton, la propia Lady Whistledown.

Conn Penelope Featherington (Nicola Coughlan) (Liam Daniel/Netflix)

Si bien puede ser tentador leer la serie de libros para averiguar hacia dónde se dirigirá la historia de Colin, Newton solo lee un libro por temporada del programa en preparación (”Sé que si leo todo, me costará y empiezo a jugar con cosas de libros posteriores y me confundo”). Afortunadamente, Ruth Gemmell, que interpreta a la matriarca de Bridgerton, Lady Violet, ya los leyó y actúa como su “enciclopedia”. Pero las personas que realmente conocen los libros son los ávidos fanáticos de Quinn, quienes imaginaron a estos personajes mucho antes de que existiera el programa. “En cuanto se publicó la lista del elenco, empecé a ver dibujos creados por fanáticos y ni siquiera había tenido una prueba de vestuario”, dice Newton, genuinamente impresionado. Se nota que está muy agradecido de haber sido aceptado por los seguidores de los libros.

Parte de lo que hace que Bridgerton sea tan único es su enfoque inclusivo de la raza. La actriz guyanesa-británica Golda Rosheuvel gobierna esta elegante sociedad inglesa como la reina Charlotte, mientras que los Sharma, la nueva familia en la segunda temporada, se mudaron de regreso a Inglaterra desde la India. El creador Chris Van Dusen siempre ha insistido en que el elenco del programa no es “para no tener prejuicios raciales”, sino que “el color y la raza son una parte tan importante de la serie y de la conversación en torno a esta como lo son la clase, el género y la sexualidad”, de acuerdo con nuestra conversación de 2020.

Para Newton, aparecer en una versión tan diversa y fresca del drama de época es una de las cosas más gratificantes de ser parte de Bridgerton. “Se eligió completamente de esa manera y se tomaron las decisiones [para] que todos se sintieran representados”, aclara. “Quiero que todos puedan verlo y relacionarse con algún personaje, independientemente de si se trata de su raza... clase... Odiaría pensar que la gente lo vea y diga ‘No puedo’ y por eso pienso el espectáculo es tan exitoso. Todos en todo el mundo podrían relacionarse con alguien dentro de [su] sociedad”.

La segunda temporada de Bridgerton se estrena en Netflix el viernes 25 de marzo