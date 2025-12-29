Taylor Swift y Travis Kelce hacen llorar de la emoción a una empleada de Arrowhead por un regalo de Navidad

Taylor Swift extendió su generosidad navideña al lugar de trabajo de su prometido Travis Kelce, ya que la pareja sorprendió a los empleados del estadio Arrowhead con regalos en efectivo.

Después de que los Kansas City Chiefs de Kelce perdieron contra los Denver Broncos el día de Navidad, la empleada del estadio Robyn Gentry compartió el inesperado momento en una publicación del grupo de Facebook Taylor Swift's Vault. Escribió que estaba trabajando en sus deberes de final de temporada cuando la seguridad escoltó a la madre de Kelce, Donna Kelce, junto con el tight end y la cantante ganadora de un Grammy.

Según Gentry, el trío deseó con entusiasmo a todos “Feliz Navidad” antes de entregarle un sobre. Dentro había 600 dólares en efectivo.

“Se habían ido, y me paré a mirar lo que tenía en la mano... 600 dólares”, escribió Gentry. “Todo mi sueldo durante dos semanas. Acababa de dejar esa cantidad por Navidad para ocho niños”.

Gentry dijo que se sintió tan abrumada por el gesto que empezó a llorar y no se atrevió a gastar el dinero. En su lugar, enmarcó uno de los billetes de 100 dólares como recuerdo y compartió una foto del billete enmarcado junto al resto del dinero.

open image in gallery Gentry explicó que no se atrevía a gastar los 600 dólares que Swift y Kelce le habían regalado ( Facebook/Robyn Gentry )

open image in gallery Swift, Kelce y su madre entregaron regalos el día de Navidad a los empleados del estadio Arrowhead ( Getty Images )

“Taylor y Travis son personas maravillosamente amables”, escribió. “Es muy cierto: gente increíble y muy amable. Feliz Navidad y feliz cumpleaños para mí”.

El último acto de bondad de Swift se produce tras la atención renovada que suscitó la forma en que recompensó a los miembros de su equipo de la gira Eras Tour por su trabajo.

En su docuserie The End of an Era, recientemente estrenada, Swift ofreció una mirada detrás de escena sobre cómo distribuía los bonos a su equipo de gira. En el segundo episodio, publicado a principios de este mes, Swift reveló que preparaba regalos para cada miembro del equipo al final de cada etapa de la gira.

“El día de los bonos es muy importante”, dijo Swift en la serie, explicando que quería sentar el precedente de que cuando una gira recauda más de lo esperado, la gente que trabaja en ella debe compartir ese éxito.

Aunque Swift no reveló las cantidades concretas entregadas a cada miembro del equipo, la docuserie captó sus emotivas reacciones. En un video, el ayudante de producción Max Holmes aparece atónito mientras abre su sobre.

“Me voy a desmayar”, dijo.

Swift también reunió a su equipo en el escenario —incluidos bailarines y miembros de la banda— para entregar personalmente los bonos. El bailarín Kameron Saunders leyó en voz alta su nota manuscrita.

“Queridísimo Kam, viajamos por el mundo como nos propusimos. Deslumbramos a las multitudes, pero también extrañamos a nuestra familia”. Mi plena gratitud no viene de un banco, pero aquí tienes **** dólares solo para dar las gracias. Con amor, Taylor”, leyó, mientras el resto del equipo se largó a llorar.

Traducción de Olivia Gorsin