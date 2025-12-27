Como cada año, el 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, una celebración en la que se acostumbra hacer bromas o engaños a los familiares y amigos, aunque a veces puede ser mucho más impactante. Pero, ¿por qué se originó esta tradición?

Aunque mucha gente lo desconoce, este día conmemora una tragedia que se narra en el Evangelio según San Mateo, cuando Herodes conversó con los “magos de Oriente” y supo de la llegada del “rey de los judíos”, es decir, el hijo de Dios; temiendo que su reinado terminara, mandó matar a todos los niños menores de 2 años de la región de judea.

“Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: ‘Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estáte allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.’ Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos.”, dice la Biblia.

Sin embargo, los historiadores han acordado que el hecho fue una ficción incorporada por el escribano a la historia de la Natividad, no solo porque es el único evangelista que menciona la masacre, sino porque no hay una cifra exacta sobre la cantidad de niños que presuntamente fueron asesinados. Aun así, son considerados los primeros mártires del cristianismo.

Una costumbre pagana

Como sucede con muchas tradiciones cristianas, el hacer bromas el Día de los Inocentes, tiene como origen, una costumbre pagana. En este caso se trata de los Saturnales, unas fiestas romanas celebradas en estas fechas, en las que se hacía un sacrificio a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, al que seguía una gran fiesta, una especie de carnaval que permitía todo tipo de conductas.

Cuando se impuso el cristianismo, las autoridades eclesiásticas hicieron coincidir las fiestas navideñas con la intención de acabar con la tradición saturnina y sus excesos.

Pero la fiesta de Saturno, además de invertir los roles sociales y permitir que el plebeyo fuera cortesano, también incluía la tradición de esconder una semilla dentro de un pan, que le concedía a quien la encontrara la calidad de rey… por un día. En España, era conocido como el “Rey de los inocentes”, y contaba con un séquito de jóvenes que lo animaban a hacer bromas y cometer abusos, sin que hubiera riesgo de castigo.

Cuando la festividad fue prohibida, quedó la tradición de engañar a los “inocentes” bajo el lema: “inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar”.

Las mejores bromas

Hoy la tecnología es una de las grandes aliadas de esta fecha, desde aplicaciones para simular una conversación de WhatsApp, hasta un filtro de pantalla estrellada para asustar a cualquiera, sin embargo, esta tradición ha dejado verdaderos hitos en la historia.

En 1957, la BBC publicó una nota en televisión sobre la “cosecha” de pasta suiza de los árboles, gracias al buen clima y a la eliminación del gorgojo de los espaguettis, historia que muchos británicos terminaron creyendo.

En 1985, la revista Sports Ilustrated publicó una nota de George Plimpton sobre el nuevo lanzador de los Mets, Siddhartha "Sidd" Finch, que podía alcanzar los 270 kilómetros por hora, y aunque en el titular secundario el autor escribió “Feliz día de los inocentes”, muchos fanáticos creyeron que su equipo había encontrado una nueva estrella.

Ya en la era de las redes sociales, en 2015, Cottonelle publicó en Twitter el lanzamiento de un papel higiénico para zurdos.

Lo cierto es que las posibilidades son infinitas, así que este Día de los Inocentes, es necesario poner más atención para no caer víctima de alguna broma.

[Este artículo se publicó originalmente en 2023]